Форменное разнообразие: траты на сборы в школу выросли на 20%

Траты россиян на товары к школе в конце июля выросли на 20% по сравнению с прошлым годом , следует из данных ресурса «Чек Индекс». В среднем на полный комплект всего необходимого для ученика родители тратили почти 14 тыс. рублей. Всё больше родителей начинают приобретать необходимое заранее и выбирают для этого маркетплейсы и интернет-магазины, стремясь сэкономить деньги и время, отметили эксперты. Это подтверждают данные самих онлайн-площадок: только на Wildberries продажи товаров для школы выросли во второй половине июля на 51% по сравнению с прошлым годом.

Больше и раньше

Во второй половине июля траты россиян на «школьный набор» выросли на 20% по сравнению с прошлым годом . Это следует из данных, предоставленных «Известиям» специалистами ресурса «Чек Индекс». Они проанализировали данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД» о продажах с 15 по 31 июля 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021-го. Оператор получает информацию от 1,1 млн онлайн-касс в России.

По данным аналитиков, в среднем на сборы ребенка в школу россияне тратили 13 919 рублей . В эту сумму вошли набор первоклассника, пенал, дневник, набор карандашей и ручек, набор тетрадей, рюкзак, школьная форма и блузка или рубашка, запасные брюки или юбка, кроссовки и туфли или ботинки.

Например, на комплект канцелярских принадлежностей первоклассника в этом году тратили на 9% больше, чем в прошлом, — в среднем по 859 рублей. Рюкзак для школьника обходился в 1954 рубля, что на 14% дороже .

Форменное разнообразие Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Средний чек на школьную форму вырос на четверть, до 3011 рублей. Детские туфли или ботинки обошлись в 1823 рубля, рост трат на них по сравнению с прошлым годом составил 15%, кроссовки для занятий физкультурой — в 2279 рублей, или на 10% дороже .

По словам экспертов, основной площадкой для покупок вещей из школьного набора становятся маркетплейсы и интернет-магазины — в онлайне приобретено более 60% таких товаров.

— С каждым годом возрастает доля «запасливых» родителей, которые стремятся приобрести часть продукции уже в начале лета или в июле . При этом заранее берут как канцелярию, так и одежду и обувь, стремясь приобрести необходимый комплект товаров по выгодной цене, — добавили в «Чек Индексе».

Тренд на более раннюю подготовку к школе особенно аналитики зафиксировали с лета 2020 года, когда семьям с детьми выделили средства господдержки . Тогда объемы покупок товаров к школе в июне–июле возросли на 40–50%. В прошлом году продажи в середине лета также превышали средние показатели до пандемии на 15–20%.

Российское и подешевле

Родители при покупке товаров к школе действительно всё чаще отдают предпочтение не традиционным магазинам, а интернет-площадкам в надежде приобрести там качественный товар по более низким ценам , подтвердила исполнительный директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина.

Форменное разнообразие Фото: ТАСС/Артем Геодакян

— Кроме того, это позволяет экономить время на походах по магазинам и приобрести всё необходимое в одном месте, — добавила она.

Желание найти более низкие цены и избежать ажиотажа также побуждает родителей закупать товары к учебному году заранее, отметила Юлия Матюнина.

Статистика маркетплейсов подтверждает подобные выводы. С 15 по 31 июля продажи товаров для школы на Wildberries выросли на 51% по сравнению с прошлым годом , сообщил представитель площадки. Он уточнил: спортивной формы купили на 92% больше, канцелярских товаров — на 69%.

В компании добавили, что минимальный комплект школьной формы в июле 2022 года обходился родителям в 1227 рублей, или на 8% дешевле, чем в том же месяце 2021-го. В набор включили жилет, брюки или юбку, рубашку или блузку, а также полуботинки или туфли.

Исследование Wildberries показало, что минимальная стоимость «комплекта школьника» в начале августа 2022 года составила около 2704 рублей за набор из школьной формы, обуви, спортивной формы, а также рюкзака и канцелярских товаров.

— По сравнению с 1 августа 2021 года стоимость такого комплекта стала меньше на 10%, чему способствовало расширение ассортимента продукции в онлайн-сегменте, — пояснили в Wildberries.

Форменное разнообразие Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Покупатели стали больше интересоваться продукцией отечественных производителей — спрос на нее увеличился в этом году на 61% , сказали там. Популярность отечественной спортивной формы выросла на 98%, канцелярской продукции — на 70%, а школьной формы — на 52%. В целом на продажи вещей российских брендов пришлось 78% от общего оборота школьной продукции, что больше на 8%, чем год назад .

Минимальная стоимость комплекта из ручки, карандашей, пенала, тетради, ластика, дневника, линейки и рюкзака в июле этого года составила на маркетплейсе около 771 рубля. А спортивный костюм и пара кроссовок для уроков физкультуры обойдутся родителям в сумму от 706 рублей.

В среднем же на покупку школьной формы на Wildberries с 15 по 31 июля тратили около 1820 рублей, что составляет +3% к 2021 году, сказали в компании. На столько же вырос средний чек на канцелярские товары, составивший около 629 рублей. А вот на спортивную форму родители тратят в этом году на 21% больше, или 1122 рубля.

Внимание к деталям

При покупке школьной формы, независимо от того, предусмотрена она в учебном заведении, одинаковая для всех или нет, стоит приобрести как минимум два полноценных комплекта , посоветовала дизайнер, владелица ателье Rubleff'ka Таша Рублева. Постепенно количество школьных комплектов можно довести и до четырех-пяти, считает она. При выборе эксперт посоветовала в первую очередь обратить внимание на состав изделия.

— Не стоит искать стопроцентно натуральную ткань, она будет очень капризной в уходе , в стирке и глажке. Синтетическое волокно в этом смысле более практичное, его легче стирать, такая одежда дольше прослужит. Так что синтетика может присутствовать, но тоже не полностью. Если мы говорим про блузки, рубашки и всё, что близко к телу, то в них должно быть не более 30% синтетического волокна . Если это юбки, брюки, сарафаны, жакеты и пиджаки, то не более 40–50% , — подчеркнула Таша Рублева.

Форменное разнообразие Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Она порекомендовала перед покупкой встряхнуть, например, жакет или пиджак, чтобы проверить, электризуется он или нет. Если да, то брать такое изделие не стоит.

— Обратите внимание на швы , прощупайте их. Важно, чтобы не было выпирающих элементов, потому что они могут вызывать дискомфорт в процессе носки. Швы должны быть ровными и хорошо обработанными. Лучше, если максимальное количество изделия будет закрыто подкладкой, — пояснила дизайнер.