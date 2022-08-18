На частном слове: из средств маткапитала разрешат оплачивать садики ИП

Услуги частного детского сада, оформленного на индивидуального предпринимателя, теперь можно будет оплатить из средств материнского капитала. Такая поправка вступила в силу в середине августа — перед началом нового учебного года. До этого воспользоваться маткапиталом можно было только при оплате услуг организации, зарегистрированной как юрлицо. «Известия» поговорили с экспертами и практиками о том, насколько существенным будет это изменение и что нужно иметь в виду родителям и частникам, которые захотят воспользоваться возможностью.

Родителям и предпринимателям

Поправки в законодательство, согласно которым средства материнского капитала можно теперь направлять в том числе на оплату детских садов, учрежденных индивидуальными предпринимателями (ИП), вступили в силу 15 августа.

До этого из средств материнского капитала оплачивать можно было только услуги государственных и муниципальных детских садов либо коммерческих, зарегистрированных как юрлицо.

Теперь по закону родители могут воспользоваться этими средствами для оплаты детсадов, созданных ИП, при условии, что у организации есть необходимая образовательная лицензия.

«Начиная с сегодняшнего дня российские семьи смогут направлять средства маткапитала на образовательные услуги, которые предоставляют индивидуальные предприниматели. В целом оплата образования (детские сады, кружки, секции, обучение в вузе) — второе по популярности направление распоряжения средствами маткапитала», — цитируют в пресс-службе Минтруда первого заместителя главы ведомства Ольгу Баталину.

На частном слове Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Достаточно значимой называет поправку, допускающую оплату детских садов, созданных ИП, за счет средств маткапитала, член экспертного совета Государственной думы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям Венера Шайдуллина. Уточнение норм, по ее мнению, объясняется прежде всего заметным интересом семей к возможности потратить маткапитал на оплату образования детей, в том числе дошкольного.

— Распоряжение средствами маткапитала для оплаты услуг образования является вторым по популярности направлением. За весь период действия программы на ее реализацию направили маткапитал более 13% семей. Довольно значительная цифра, — обращает внимание она.

Детский сад в классическом понимании подразумевает занятия с педагогами, а значит, не может работать без лицензии. В то же время в этом секторе есть организации, которые оказывают услуги только по присмотру и уходу за детьми, либо те, в которых индивидуальный предприниматель оказывает образовательные услуги сам, без найма педагогов , уточняет собеседница издания. В этом случае лицензия не требуется. Но и получить оплату из средств маткапитала без нее они не смогут.

Нововведение может не только упростить жизнь родителям, но и дать стимул предпринимателям к развитию бизнеса в сфере дошкольного образования , считает основательница сети частных детских садов «Космо Кидс» Елена Мингова. В том числе за счет роста числа индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в оформлении лицензии .

Вопрос выбора

Всего, по данным Минпросвещения, на территории РФ сегодня работает более 46 тыс. организаций, которые предлагают образовательные программы дошкольного образования, а также осуществляют присмотр и уход за детьми . При этом, согласно подсчетам Аналитического центра при правительстве, доля частных детских садов на рынке дошкольного образования составляет примерно 2%, но с учетом ИП может вырасти до 50%, указывает Мингова.

На частном слове2 Фото: РИА Новости/Александр Кожохин

Если исходить из данных официального реестра малого и среднего предпринимательства, в России зарегистрировано 3,4 тыс. таких организаций, созданных ИП и работающих 85.11 (дошкольное образование) без лицензии. Лицензию имеют лишь 220 организаций.

— Сейчас данный сегмент занимает около 0,5% от общего количества дошкольных организаций. Тем не менее он значим на рынке, услуги частных детских садов востребованы родителями ввиду нехватки мест в государственных детских садах, — отмечает собеседница издания.

При этом существует «множество детских садов», которые в принципе не ведут образовательную деятельность, а занимаются только присмотром и уходом за детьми и, соответственно, в оформлении лицензии не нуждаются . Возможность для собственников таких организаций получать оплату из средств материнского капитала тоже могла бы стать подспорьем в развитии бизнеса, считает Венера Шайдуллина.

— Такое нововведение могло бы решить проблему с нехваткой мест в детских садах и вместе с тем помочь бизнесу в сфере услуг для детей дошкольного возраста стать одной из самых развивающихся ниш, — говорит она.

Для тех родителей, кто захочет воспользоваться услугами индивидуального предпринимателя, заявка будет оформляться стандартно — через «Госуслуги». На портале помимо самой формы заявления потребуется ввести данные паспорта родителя и ребенка, а также прикрепить договор на оказание услуг в сфере образования, заключенный с ИП, и реквизиты счета для оплаты услуг , перечисляет эксперт. В договоре в обязательном порядке должен быть указан номер лицензии.

Результат после подачи заявления будет известен в течение 10 дней. Если заявка будет одобрена, ПФР перечислит средства на счет ИП в течение пяти дней.

Для родителей основное преимущество заключается прежде всего в расширении выбора. Теперь они смогут отдать своего ребенка в частный детский сад, а не в государственный, если по каким-то причинам предпочитают именно его .

На частном слове1 Фото: Global Look Press/dpa/Sebastian Gollnow

— Кому-то нравится порядок работы частного детсада, кому-то подходит территориальное расположение и так далее. Факторы могут быть самыми разными, — рассуждает Шайдуллина.

Индивидуальным предпринимателям же новый закон откроет возможность привлечь дополнительных клиентов, которые ранее обращались к услугам государственных или муниципальных организаций из-за невозможности привлечь для оплаты средства материнского капитала, уверены собеседницы издания .

Цена корректности

Процесс оформления детей в сад и последующей оплаты образовательных услуг за счет средств уже отлажен, поэтому серьезных сложностей, связанных с оформлением документов, как для предпринимателей, так и для родителей не предвидится, говорит Елена Мингова.

— Сейчас родитель может подать заявление онлайн на сайте Пенсионного фонда России или «Госуслугах», а также лично — в территориальных органах ПФР или МФЦ. Такая же простая система может быть доступна в скором времени и для оформления ребенка в детский сад, работающий как ИП, — говорит она.

В результате собственник организации после заключения договора об оказании услуг и одобрения заявки родителя на их оплату получит на свой счет фиксированную сумму от ПФР, объясняет собеседница издания.

Однако для того, чтобы индивидуальные предприниматели смогли получить оплату из средств материнского капитала, они должны не только соблюсти все требования закона, но и корректно оформить документы. Небрежность в заполнении может привести к отказу при рассмотрении заявки , предостерегает Венера Шайдуллина.

— Для того чтобы этого не допустить, предпринимателям нужно будет более внимательно относиться к ведению документооборота, — говорит она.