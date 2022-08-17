Детские пособники: за третьего ребенка предлагают выплачивать миллион

В России могут ввести выплату в 1 млн рублей за рождение третьего и последующих детей. Соответствующую инициативу Общественная палата направила в профильную рабочую группу Госсовета. Ее авторы также предлагают увеличить до уровня прожиточного минимума ежемесячное пособие для беременных женщин от 30 лет и будущих мам третьих детей вне зависимости от их материального положения. По расчетам Института научно-общественной экспертизы, эти меры дадут прирост рождаемости в 1,6 млн детей только в 2022–2024 годах. Разработку ОП РФ поддерживают как в экспертном сообществе, так и в Госдуме.

Многодетный капитал и повышенное пособие

Общественная палата России предложила учредить семейный многодетный капитал. Речь идет о выплате 1 млн рублей при рождении третьего или последующих детей. Подобную инициативу профильная комиссия ОП РФ направила руководителю рабочей группы «Социальная политика» Госсовета РФ, губернатору Новгородской области Андрею Никитину.

— Реализацию данной меры уже анонсировали в Приморском крае, но, с учетом снижения численности женщин репродуктивного возраста старше 30 лет, мы предлагаем ввести ее сразу во всех регионах как федеральную. Экспертная оценка показывает, что только за счет этой меры ежегодно дополнительно будет рождаться более 100 тыс. детей, — уточнил председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, гендиректор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко.

Траты государства на выплату многодетного семейного капитала не превысят 300 млрд рублей в год, добавил он.

Среди предложений ОП РФ также есть повышение размера ежемесячного пособия для беременных женщин до уровня прожиточного минимума (ПМ). Увеличенные выплаты смогут получать те, кто ждет третьего или последующих детей, а также все будущие мамы от 30 лет вне зависимости от того, каким по счету ребенком беременны. Финансовое состояние семьи учитываться также не будет.

Детские пособники Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Кроме того, считают в Общественной палате, необходимо увеличить стандартный налоговый вычет на детей при исчислении НДФЛ с 1,4 тыс. рублей до прожиточного минимума в регионе. На первых двух детей он вырастет до 1 ПМ, а на каждого ребенка, начиная с третьего — до 2 ПМ. Это равнозначно пособию в размере 3,2 тыс. рублей, отмечают авторы инициативы.

ОП РФ также предлагает расширить возможности использования материнского капитала и разрешить тратить выплаты за третьего ребенка или последующих детей на покупку семейного автомобиля.

Для детей из многодетных семей может быть предусмотрена образовательная субсидия 250 тыс. рублей, говорится в письме Общественной палаты. По ней можно будет выучиться в вузе или колледже по «приоритетным для государственных нужд специальностям» — их перечень ежегодно утверждает правительство.

Согласно расчетам Института научно-общественной экспертизы, в совокупности эти меры позволят существенно повысить рождаемость. Если их удастся реализовать, только в 2022–2024 годы дополнительно родится 1,6 млн детей.

— Прирост всех рождений в России составит около 11% за год, что сопоставимо с эффектом от введения программы материнского капитала в 2007 году, когда он составил 9% к 2006 году, — пояснил Сергей Рыбальченко.

По его словам, сегодня основные государственные меры поддержки направлены на первенцев и вторых детей. Согласно данным Росстата, этих детей рожают в основном женщины до 29 лет. При этом демографический прогноз до 2035 года предполагает, что в ближайшие годы их останется всего 8 млн.

— Поэтому эффект от мер поддержки рождения первого ребенка в последующие годы больше не сможет обеспечивать необходимый количественный рост рождаемости, — сказал Сергей Рыбальченко. — Самое многочисленное поколение россиянок сегодня находится в возрасте от 30 до 40 лет, а их репродуктивный потенциал еще очень высок. Именно у женщин в возрасте 30+ чаще всего рождаются третьи и последующие дети.

Детские пособники Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

А следовательно, крайне важно учредить меры поддержки, направленные на многодетных будущих мам и беременных старше 30 лет.

«Известия» направили запрос Андрею Никитину о перспективах принятия предложений Общественной палаты. На момент публикации материала ответ не получен.

Повлияют ли меры на рождаемость

Средний возраст рождения первенца в развитых странах постоянно растет, женщины стали намного чаще рожать после 30 лет, рассказал главный научный сотрудник Института социологии РАН, доктор социологических наук Владимир Мукомель. Это связано с тем, что будущие мамы сегодня стремятся «встать на ноги» до появления ребенка.

А вот доля многодетных семей сегодня мала, добавил он. Для того чтобы обеспечить повышенное воспроизводство, суммарный коэффициент рождаемости должен составлять 2,5, а сегодня в России он находится на уровне 1,7.

Меры государственной поддержки оказывают влияние на рождаемость, уточнил он, но не являются основополагающим фактором в этом вопросе. В основном, они становятся аргументами в пользу решения завести ребенка для малообеспеченных семей.

Материальная поддержка многодетных семей и мам старше 30 лет может повысить рождаемость, считает директор Центра социального развития Института госслужбы и управления РАНХиГС Любовь Храпылина.

Детские пособники Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

— Такие предложения нужно воспринимать позитивно, потому что они дают дополнительную мотивацию в вопросе рождения ребенка. Мы видим это на примере материнского капитала, который не переломил ситуацию кардинальным образом, но показал высокую эффективность, — сказала она.

Предложения Общественной палаты поддержали и в Госдуме.

— Мы находимся в демографической яме, у нас отрицательный прирост населения, поэтому я поддержу любые меры, которые простимулируют рождаемость в том числе и так называемый семейный капитал на третьего ребенка, — заявил глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Однако, напомнил он, важный демографический показатель — это не только рождаемость, но и продолжительность жизни. Поэтому, разрабатывая меры, направленные на поддержку семей, нельзя забывать и о старшем поколении.