Деньги на почву: использование маткапитала могут расширить на покупку земли

Материнский капитал необходимо разрешить тратить на покупку земельных участков. Соответствующий проект закона разработан, обсуждается экспертами и готовится к внесению в Госдуму, сообщили «Известиям» в «Общероссийском народном фронте» (ОНФ). Сейчас маткапитал можно использовать на строительство дома, но, не имея земли, реализовать это право сложно, подчеркнули в ОНФ. Власти Иркутской области, Санкт-Петербурга, Калмыкии уже разрешили тратить на покупку участков региональные выплаты молодым мамам. Практика показала, что эта возможность очень востребована населением, а успешный региональный опыт можно перенести и на федеральные выплаты, отметили эксперты.

Поддержать жильем

В число способов использования материнского капитала необходимо включить возможность покупки земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Соответствующие поправки в закон подготовили эксперты ОНФ. «Известия» ознакомились с текстом документа.

«В большинстве своем граждане используют маткапитал на улучшение жилищных условий, а именно покупку квартиры или строительство жилого дома», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Однако те, кто не владеет землей, попадают в затруднительное положение: купить участок на деньги с материнского капитала не разрешено по закону, а построить дом не на чем.

В ОНФ предлагают позволить семьям с детьми направлять не более половины маткапитала на приобретение земельного участка . Оставшиеся деньги граждане могут использовать по своему усмотрению. В законопроекте отдельно подчеркивается, что оставшаяся часть средств может быть выдана в течение полугода с даты приобретения земельного участка на строительство на нем жилого дома.

Деньги на почву Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Впервые это предложение было озвучено в декабре 2021 года в рамках круглого стола с экспертами «Народного фронта», отметила в беседе с «Известиями» координатор проекта ОНФ «Защита социальных прав граждан», член ассоциации юристов России Оксана Старожильцева.

— Результаты опросов, которые мы проводили на разных платформах, показывают, что расширение господдержки на покупку земли было бы большим подспорьем для семей. Особенно это актуально для регионов, потому что там преобладает индивидуальное жилищное строительство. В некоторых субъектах региональные маткапиталы уже можно направить на покупку земли. К примеру, такая возможность есть в Иркутске, Санкт-Петербурге и в Калмыкии. Хорошо бы такую практику вывести и на федеральный уровень, — подчеркнула она.

27 июня проект поправок в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» рассмотрят на экспертной площадке «Народного фронта». Затем его планируют внести Госдуму от лица подержавших инициативу депутатов, сообщила Оксана Старожильцева.

Логичное решение

Сейчас законом предусмотрено пять способов использования средств материнского капитала.



— Это улучшение жилищных условий, получение детьми образования, формирование накопительной пенсии для женщин, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также получение ежемесячной выплаты. Использовать маткапитал можно по нескольким направлениям, полностью или по частям, — пояснила зампредседателя комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Виктория Шакина.

Деньги на почву Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Указанный в законе перечень направлений — закрытый, добавила юрист. То есть на иные цели, не указанные в законе, например на приобретение земельного участка, даже под строительство жилого дома, на ремонт и т.п., средства господдержки использовать нельзя, подчеркнула она.

Разрешить родителям тратить материнский капитал на покупку земли логично и целесообразно, считает депутат Госдумы, член комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Госдумы Светлана Бессараб.

— В понятие «улучшение жилищных условий» входит и строительство. Законодательством сегодня оно разрешено и на дачном участке. Почему тогда не разрешить покупку такого участка на средства маткапитала? Я безусловно поддержу такую инициативу, когда она поступит в Госдуму, — отметила она.

В узком кругу

В ряде регионов проще и дешевле приобрести землю и построить дом, нежели взять квартиру в ипотеку, считает зампредседателя комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей ОП РФ Юлия Зимова. По ее словам, кроме расширения поддержки на покупку земли под строительство стоит также разрешить тратить эти средства на подведение коммуникаций внутри частного участка, в частности газа.

— К вопросу улучшения жилищных условий нужно подходить шире. Мы знаем, что до границы земельного участка коммуникации проводят в рамках проекта «Последняя миля». А вот внутри земельного участка подведение коммуникаций нужно производить за свой счет. В некоторых субъектах позволяют тратить на эти цели региональный маткапитал. И их опыт показал, что это очень востребовано населением, — добавила эксперт.

Деньги на почву Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая

Нынешние возможности применения средств маткапитала действительно слишком узкие, говорит президент Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями Марина Кондратович. На образование ребенка и сбережения к пенсии эту выплату тратит очень небольшая доля людей. При этом на наиболее популярную категорию трат — взнос по ипотеке — выплаты хватает не всегда и не всем. Поэтому, чтобы поддержать людей, категории применения необходимо расширить. В том числе на покупку земли, средства передвижения или ремонт, заключила эксперт.

В декабре 2021 года с предложением разрешить использование маткапитала на покупку земли выступали и крупные риелторские компании , сообщали «Известия». Эта мера не только стала бы подспорьем для семей, но и способствовала бы развитию сегмента индивидуального жилищного строительства, отмечали авторы обращения в правительство.