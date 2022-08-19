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Специалисты перечислили признаки психологической готовности ребенка к школе

Психологи Ермакова и Залманова назвали признаки готовности ребенка к школе
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Фото: Global Look Press/West Coast Surfer
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Психологи Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков им. Г. Е. Сухаревой департамента здравоохранения Москвы Мария Ермакова и Светлана Залманова в пятницу, 19 августа, перечислили основные признаки психологической готовности ребенка к новому учебному году.

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Так, по словам Ермаковой, под этим определением подразумевается необходимый для усвоения школьной программы в полном объеме уровень развития ребенка. Для этого должны быть развиты мотивационнный, волевой, коммуникативный, эмоциональный и познавательный навыки. Ребенок всегда должен быть заинтересован в учебе. Если стремление отсутствует, это сигнал о том, что что-то идет не так.

«Познавательная готовность означает переход к понятийному мышлению, способность ребенка анализировать, обобщать, классифицировать, сравнивать, мыслить абстрактно, в также действовать во внутреннем плане и понимать причинно-следственные связи. <…> Когда все эти составляющие достаточно сформированы у ребенка, мы можем говорить о его психологической готовности», — отметила психолог в беседе с «РИА Новости».

С ней выразила согласие Светлана Залманова и заявила, что психологическая готовность не возникает сама по себе, а формируется постепенно посредством различных игр и видов деятельности и активного отдыха. Важно при этом объяснять ребенку, почему школа важна и нужна.

3 августа директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская назвала пятилетний возраст ребенка наиболее оптимальным для начала подготовки к школе. В этот период у детей, как правило, уже есть определенный интеллектуальный запас.

1 марта педагог-психолог Наталья Григорьевская дала советы по успокоению и снижению тревожности детей. По ее словам, при разговоре с детьми родителям необходимо постараться самим сохранять спокойствие, говорить уверенно и четко.

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