Дотят в школе: как детей будут превращать в киберспортсменов

Зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту Амир Хамитов заявил, что в нижней палате парламента и министерствах обсуждают возможность введения в школьную программу уроков киберспорта. Для некоторых это прозвучит шокирующе, но эксперты считают, что на самом деле появление киберспорта в школах уже неизбежно. Так ли это и что даст России появление компьютерных игр в образовательном пространстве — разбирались «Известия».

Кто выступает за киберспорт в школах

Тему киберспорта Хамитов поднял на заседании рабочей группы комитета Госдумы, посвященной импортозамещению в IT-сфере. Он заявил, что в России надо создать альтернативную международной киберспортивную систему, которая основана на сотрудничестве с дружественными странами. По его словам, необходимо воспитывать киберспортсменов со школы, так как это поможет в том числе развивать IT-индустрию . Уже сейчас, заметил Хамитов, многие школьники занимаются киберспортом, а победы в соревнованиях дают им дополнительные баллы при поступлении в некоторые вузы.

Он заявил, что в будущем уроки киберспорта могут войти в школьную программу и эту тему сейчас прорабатывают с профильными министерствами. На рабочей группе также обсуждалась возможность снижения возраста киберспортсменов: сейчас тренировки можно начинать с 12 лет, участвовать в соревнованиях — с 14.

Дотят в школе_3 Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

В 2019 году с этой инициативой выступал Институт развития интернета (ИРИ). Предполагалось, что эксперимент запустят в период с 2020 по 2025 год.

Президент Федерации компьютерного спорта (ФКС) России Дмитрий Смит рассказал «Известиям», что ИРИ предложил тогда включить в виде школьных факультативов как признанные киберспортивные дисциплины Dota 2 и Hearthstone, по которым проводятся региональные, национальные и международные турниры, так и не имеющие к киберспорту отношения игры вроде Minecraft.

— Мы консультировали ИРИ и помогали составлять список игр по совокупности критериев, которые включали в себя массовость, популярность, узнаваемость и возрастной рейтинг, — рассказал он «Известиям». — И Министерство просвещения тогда эту инициативу поддержало. Подчеркну, что речь вовсе не шла об обязанности школ вводить киберспортивные дисциплины в учебную программу, школьной администрации предоставлялось право открывать на базе школ киберспортивные клубы, кружки и секции.

По его словам, этот вопрос неоднократно поднимался вновь, в том числе и на законодательном уровне. Смит рассказывает, что уже существует совместный с Федеральным центром организационно-методического обеспечения физкультурного воспитания план по созданию и реализации программы «Киберспорт в школу».

В Минпросвещения и Минспорта (киберспорт с 2016 года официально признан в России видом спорта) на запросы «Известий» на момент публикации не ответили. Однако в Минпросвещения темой занимаются. Так, в декабре 2021 года первый замминистра просвещения Александр Бугаев говорил, что «до 2024 года в школах появятся спортивные клубы, и киберспорту в этой программе будет уделено достойное место». А президент России Владимир Путин еще в 2020 году поддержал идею проведения соревнований по киберспорту в школах.

В каком виде должен появиться киберспорт в школах

Директор по стратегическим коммуникациям ESforce Holding Ярослав Мешалкин считает, что киберспорт в школах может появиться в формате факультатива .

— Включение в основную программу сопряжено со слишком большим количеством как очевидных, так и неочевидных проблем, — рассказал он «Известиям». — Например, где найти достаточное количество учителей? И вряд ли директора обрадуются, что они должны будут найти деньги на аналог неплохого компьютерного клуба.

Мешалкин не представляет киберспорт как часть уроков информатики или физкультуры, так как у учителя данной дисциплины должны быть совершенно другие навыки.

Дмитрий Смит отмечает, что в ФКС также придерживаются мнения о том, что киберспорт в школах не должен быть отдельным предметом, однако допускает, что это может быть модуль по физкультуре, а не только программа допобразования.

— Но никак не замена физкультуры, — подчеркивает Смит. — Некоторые киберспортивные секции даже устанавливают довольно строгие требования к допуску на занятия в них: разрешение родителей, хорошая успеваемость, отсутствие задолженностей по физкультуре.

Он добавил, что направление спортивной подготовки по компьютерному спорту после утверждения федерального стандарта подготовки в ближайшее время будет открываться также на базе спортивных школ.

— Новосибирская область станет одним из первых регионов страны, где на базе школы олимпийского резерва по стрелковым видам спорта появится отделение компьютерного спорта , — рассказал он.

Исполнительный директор Российского движения школьников Марина Мокшина считает, что дополнительные занятия по этой дисциплине могут помочь ребятам «не столько познакомиться с играми, сколько изучить инструменты их создания, получить представление о современных компьютерных, информационных и графических технологиях» .

— Ребята должны освоить не только основы разножанровых игр, но и понимать механику их создания, особенности организации киберспортивных соревнований, — говорит она.

Впрочем, замечает Мешалкин, создание игр (или геймдев, как называют его в профессиональной среде) и киберспорт — принципиально разные вещи, и если уж говорить о киберспорте, то именно как об изучении механик конкретных соревновательных игр и развития навыков игры. А вот геймдев мог бы вписаться в уроки информатики или стать еще одним факультативом , считает он.

Старший преподаватель кафедры киберспорта Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма, преподаватель киберспорта в КиберШколе Максим Залилов считает, что формат занятий должны выбирать сами руководители школ в зависимости от уровня погруженности в эту сферу детей. Николай Андреев, руководитель практики Налогового права ЮК «Зарцын и партнеры», которая в том числе сопровождает дела, связанные с киберправом, замечает, что нельзя допускать обязаловки и перекладывать занятия киберспортом на учителей информатики — так инициатива будет только загублена.

Что даст киберспорт школьникам

Смит отмечает, что с 2018 года в России ежегодно проводятся соревнования по компьютерному спорту «Всероссийская интеллектуально-киберспортивная лига» (Школьная лига) и число участников растет. С октября по декабрь 2021 года в Школьной лиге приняли участие 2095 составов сборных и 5637 человек, а в 2022 году ожидается уже не менее 2500 сборных и 7500 школьников.

Он замечает, что вопреки укоренившимся стереотипам киберспорт не формирует у детей «сутулость, близорукость и нелюдимость», а, напротив, подталкивает к ведению здорового образа жизни.

— По статистике, киберспортсмены в 1,5 раза чаще, чем люди, далекие от киберспорта, занимаются традиционными видами спорта , — сказал он. — Тело для киберспортсменов является их основным рабочим инструментом, с его помощью они повышают свой рейтинг, строят спортивную карьеру и зарабатывают деньги, это стимулирует быть в отличной физической форме.

Дотят в школе_4 Фото: Global Look Press/Chris Emil Janssen

Киберспортсмены живут по спортивному режиму с правильным распределением времени на физические нагрузки, отдых и сон, сбалансированно питаются , профессионалы регулярно занимаются со спортивными психологами, которые учат их быть стрессоустойчивыми и избегать психологических перегрузок. В киберспортивных секциях детей учат в том числе вовремя делать гимнастику для глаз, держать осанку, правильно подбирать качественное оборудование, кресло и мышку.

— Киберспорт развивает в молодых людях такие важные моральные качества, как ответственность перед другими, честность и порядочность , — говорит Смит. — При этом в компьютерном спорте цена ошибки меньше, чем в реальной жизни, зато это будет урок на всю жизнь, который может помочь избежать гораздо больших неприятностей в будущем.

Ярослав Мешалкин считает, что наличие киберспортивных программ повышает привлекательность образовательных учреждений и ребенок с большим удовольствием пойдет в школу, где есть киберспорт.

— В 2019 году прошло исследование среди школ и высших учебных заведений в Северной и Латинской Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе и на Ближнем Востоке, — рассказывает он. — Респонденты считают, что киберспорт действительно помогает развивать полезные в дальнейшей работе навыки и умения.

Дотят в школе_6 Фото: Global Look Press/Daniel Reinhardt

Максим Залилов указывает, что дети получают на уроках киберспорта важные цифровые навыки: в ГБОУ «Кибершкола» в первые месяцы занятий киберспортом занимаются созданием электронной почты, игровых аккаунтов, защитой и безопасностью своих данных.

— Мы пытаемся геймифицировать весь основной образовательный процесс, поэтому наши педагоги не говорят: «Из точки А в точку Б», а используют игровые термины: «от Радиант до Дайр» (реалии игры Dota 2. — Ред.), и детям это намного интереснее и понятнее, — говорит он.

Что даст киберспорт государству

Дмитрий Смит отмечает, что главной задачей как средней школы, так и массового молодежного компьютерного спорта является воспитание гармонично развитой личности, и в киберспорте, по его мнению, для этого есть все необходимое.

— Ведь это самый настоящий спорт, отвечающий абсолютно всем требованиям, критериям и принципам любого другого спорта , — говорит он. — В киберспорте есть свои дисциплины, официальные соревнования, судьи, система тренировок, спортивные разряды и звания.

Ярослав Мешалкин считает, что потенциально государство, занимаясь образованием киберспортсменов, получит «новый предмет для гордости».

— Уже сейчас российские киберспортсмены — одни из сильнейших в мире, а если наладить их системную подготовку со школьной скамьи, то результат может быть еще более впечатляющим , — полагает он.

Дотят в школе_5 Фото: Global Look Press/Chris Emil Janssen

Однако ситуация с участием киберспортсменов в международных соревнованиях сейчас довольно сложная, говорит Дмитрий Смит. Россияне подвергаются ограничениям: им нельзя использовать цвета своего флага и логотипы ряда партнеров. Поэтому сейчас ФКС работает над увеличением числа соревнований в России, хотя и не планирует выходить из международной федерации.

Впрочем, пользу киберспорта эксперты видят не только в возможности высоких достижений. Марина Мокшина указывает на возможность «в числе прочего решить проблему интеграции гаджетов, которыми пользуются ребята на каждом уроке, в систему образования», а также еще больше «усилить интерес ребят к IT-специальностям». Киберспорт интересен и педагогическому сообществу, говорит она: некоторые учителя создают методические разработки с использованием сюжетов и персонажей игр World of Tanks, Dota 2 и Hearthstone.

Максим Залилов указывает на возможность получить квалифицированные кадры, «которые смогут быстро адаптироваться к любым цифровым изменениям и способны будут решать сложные задачи, а самое главное — правильно прогнозировать изменения цифровой среды».

Готово ли общество видеть киберспорт в школах

— По результатам прошедшего в этом году исследования VK Play, 64% родителей хотят, чтобы их дети-школьники изучали геймерские дисциплины , — рассказал Ярослав Мешалкин. — Конечно, будут те, кто категорически против, именно поэтому так важно вводить киберспорт на факультативной основе, а не на обязательной. Однако плюсы от мягкого внедрения киберспорта велики, поэтому в каком-то виде он точно появится в российских школах.

Дмитрий Смит говорит, что отношение к киберспорту меняется к лучшему — особенно после того, как российский киберспортивный клуб победил на международном чемпионате The International-10 и заработал более $18 млн, а киберспортсменов поздравил президент России.

— Кроме того, зарплаты профессиональных киберспортсменов внушают невольное уважение к профессии, — говорит он. — Но важно понимать, что в стране играют миллионы, киберспортом профессионально занимаются около 100 тыс. человек, а людей, которые зарабатывают на этом, всего несколько сотен.

Дотят в школе_7 Фото: Global Look Press/Anton Belitsky

Глава ФКС полагает, что в целом отношение к киберспорту будет с каждым годом становиться все лучше, но многие пока сохранят в его отношении предубеждение, настороженность и неприязнь.

— Но дети в любом случае играли и будут играть в компьютерные игры, — сказал Дмитрий Смит. — В ряде школ даже есть проблема с тем, что ученики играют прямо на уроках. Но интерес к играм, на наш взгляд, нужно не подавлять, а направить в правильное русло. Если ребята увлечены, то необходимо, чтобы они перестали заниматься геймингом и занялись бы киберспортом.

Максим Залилов отмечает, что люди, выступающие против киберспорта, чаще всего не понимают, что это такое.

— Это в первую очередь спорт со своими строгими правилами и жестким регламентом тренировок, — говорит он. — А гейминг — это бесконтрольное времяпрепровождение детей в компьютерных играх, и именно от гейминга идет уже включенное в общий список заболеваний «игровое расстройство».