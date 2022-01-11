Новая реальность: в России обсудят глобальные проблемы интернета и цифровой среды

В России идет формирование программы Молодежного форума по управлению интернетом (Youth RIGF). Он пройдет в апреле 2022 года во второй раз. В прошлом году организаторы делали упор на соцсетях и блогерах, в этом основными темами станут развитие игровой индустрии, профессии будущего и противодействие деструктивному контенту. Подготовкой займется Центр компетенций по глобальной IT-кооперации, который также примет участие в проведении в 2025 году в нашей стране Международного форума по управлению интернетом под эгидой ООН. Какие проблемы цифровой среды волнуют экспертов больше всего и почему их нужно обсуждать — в материале «Известий».

Игры и будущая профессия

На выбор ключевой темы Youth RIGF 2022 повлияли успехи российских киберспортсменов на международной арене. В октябре прошлого года отечественная команда Team Spirit впервые победила на чемпионате мира по Dota 2. Многие молодые россияне с интересом наблюдали за соревнованиями, а некоторые преподаватели вузов отпускали студентов с занятий, чтобы они посмотрели трансляцию, рассказал директор Центра компетенций по глобальной IT-кооперации Вадим Глущенко.

— Ликование было практически таким же, как и когда Россия обыграла Испанию во время ЧМ-2018. Каждый такой успех повышает интерес к игровой индустрии, подобно тому как многие дети начинают заниматься спортом после Олимпиады. Для кого-то киберспорт становится профессией мечты , хотя зачастую многие и не понимают, в чем разница между геймером и киберспортсменом, каков процент успеха, как создают игры, какие заработки в индустрии и так далее. Важно смотреть на ситуацию объективно, со всех углов. Ведь не секрет, что зачастую вопросы киберспорта рассматриваются в контексте игровой зависимости, — отметил Вадим Глущенко в беседе с «Известиями».

Рынок видеоигр в России — один из самых быстрорастущих в цифровой среде. В пандемийный 2020 год он вырос на 35–40% и достиг объема $2,3 млрд. По прогнозам экспертов, в 2021 году рост немного замедлится, но затем возобновится.

Но на Youth RIGF 2022 обсудят и другие вопросы. Одна из ключевых проблем, которая волнует современных молодых людей, — профессии будущего. По словам директора Центра компетенций, дефицит IT-кадров на российском рынке составляет от 500 тыс. до 1 млн человек, но не все работодатели готовы брать на работу выпускников, из-за того что в последние годы те обучались преимущественно дистанционно. Участники форума смогут напрямую задать интересующие вопросы представителям индустрии.

— Как в условиях цифровой эпохи изменится профессия, которую выбрали, например, гуманитарии? Мы хотим привлечь внимание молодежи к IT-специальностям и развитию цифровых навыков. И это особенно актуально для привлечения к IT-профессиям девушек. Как известно, IT-индустрия — в основном «мужская» сфера, но дефицит кадров можно восполнить как раз за счет популяризации таких специальностей среди женщин, — сказал он.

Глущенко добавил, что необходимо уделить внимание и проблеме деструктивного контента, распространение которого в онлайн-пространстве продолжает набирать обороты, узнать, что молодежь об этом думает и как предлагает решать проблему. «Уверен, ребята много читают, занимаются самообразованием, интересуются средой, в которой живут, и хотят, чтобы в вопросах, касающихся интернета, их голос был услышан. Мы даем им такую возможность в рамках Youth RIGF», — отметил он.

Право и безопасность

В 2025 году в России пройдет Форум ООН по управлению интернетом (IGF). Он состоится в 20-й раз. У Центра компетенций, несмотря на сравнительно юный возраст, — всего один год — уже есть успешный опыт работы на IGF: на прошедшем в декабре 2021 года форуме в польском Катовице он подготовил два семинара и внес вклад в организацию основной сессии — по теме регулирования в цифровой среде.

В IGF 2021 приняли участие более 10 тыс. человек — рекорд за всю историю мероприятия. На площадке форума выступили свыше тысячи спикеров из 175 стран. Вместе с участниками они обсудили экономическую и социальную интеграцию и права человека в цифровой среде, обеспечение всеобщего доступа к интернету, новые правила регулирования в цифровой среде, изменение климата и другие темы.

Россия впервые была представлена на форуме на высоком уровне. На ключевых сессиях выступили заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

К дискуссиям, организованным Центром компетенций, международные эксперты проявили большой интерес. Сессию «Столкновение цифровых цивилизаций: техногиганты и государства» посвятили обсуждению «правил игры» для цифровых платформ. На сессии «Всё, что нам нужно, — это молодежь: объединяя молодых людей и ИКТ» представили важные российские инициативы: институт Молодежного цифрового омбудсмена (МЦО) и Альянс по защите детей в цифровой среде.

Одной из основных тем обсуждения стало продвижение российских практик по защите молодых пользователей Всемирной паутины на международной арене. Например, было предложено создать глобальную сеть МЦО, а на IGF 2025 — провести форум с омбудсменами из разных уголков мира.

Центр компетенций по глобальной IT-кооперации участвовал и в выработке итогового документа Глобального молодежного саммита IGF, который впервые состоялся на полях форума.

Предварительная подготовка к форуму 2025 года уже началась — Центр компетенций собирает фактуру для будущей программы. Пока сложно назвать основные темы, но у IGF всегда есть определенные треки, в рамках которых формируются сессии, объяснил Вадим Глущенко.

— Можно с большой долей уверенности предположить, что они не потеряют свою актуальность и в 2025 году. Это, например, доверие и безопасность в интернете, регулирование цифровой среды, обеспечение всеобщего доступа к Всемирной паутине, защита окружающей среды и изменение климата в контексте развития ИКТ и другие.

По мере приближения даты форума программу будут актуализировать. Во время IGF 2021 в Польше Центр провел опрос иностранных участников и спикеров о том, какие темы, по их мнению, должны стать приоритетными в 2025 году.

Чаще всего эксперты затрагивали вопросы восстановления экономики после пандемии и связанные с этим стремительную цифровизацию развитых стран, с одной стороны, и сохраняющийся цифровой разрыв с менее развитыми странами — с другой. К примеру, в Африке, Азии и Южной Америке обеспокоены тем, что состояние цифровой инфраструктуры не позволяет обеспечить качественное дистанционное обучение и работу. Решить эту проблему может предложенный генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем Глобальный цифровой договор, который в том числе позволил бы преодолеть цифровой разрыв и обеспечить равноправный доступ к ресурсам Всемирной сети для всего населения планеты. Трудно поверить, но сейчас почти 3 млрд человек на Земле такой возможности лишены.

В то же время растущее влияние транснациональных интернет-гигантов на экономические и политические процессы заставляет задуматься об их ответственности перед пользователями и государством. В связи с этим в Польше обсуждали и регулирование глобальных цифровых платформ.

По словам Глущенко, регуляторные меры нужно разрабатывать сообща. Многие страны совершенствуют свои правовые системы и используют похожие подходы.

— Понятно, что универсальное законодательство создать не получится в силу разницы в правовых системах и реалиях того или иного региона. Но обмениваться опытом, изучать лучшие практики и внедрять их — это отличная возможность для развития международного сотрудничества в данной сфере. И мы как Центр компетенций по глобальной IT-кооперации готовы продвигать инициативы российского экспертного сообщества на международной арене. Так, например, живой интерес участников IGF 2021 вызвал опыт России по «приземлению» глобальных IT-компаний, который мы представляли на вышеупомянутой сессии, посвященной проблематике регулирования.

Как отметил экс-представитель России в Многосторонней консультативной группе IGF Роман Чуков, еще три года назад понятия «регулирование интернета» и «правила игры» в среде экспертов считались неуместными. Сейчас же многие страны стали активно применять национальное законодательство для регулирования деятельности глобальных цифровых платформ.

— Цифровые платформы становятся сильными игроками, и в этой связи нужно понятное и прозрачное регулирование. И форум очень важен именно как цивилизованная площадка, где эксперты могут о чем-то договориться. Наши идеи, о которых мы говорили еще три года назад, сейчас становятся актуальными, и мы надеемся к 2025 году выйти на те самые «правила игры» в киберпространстве, — сказал он «Известиям».

Чуков добавил, что пандемия подстегнула трансформацию цифровой среды — меняется структура рынка труда, форматы общения, и всё это нуждается в качественном нормативно-правовом подходе.

— Мы не хотим, чтобы пандемия в какой-то момент случилась онлайн. Мы выступаем за то, чтобы интернет-пространство было защищено определенными международными правовыми рамками, договорами и конвенциями, возможно, Глобальным цифровым договором. И мы уверены, что все игроки должны нести определенную ответственность, с тем чтобы конечный потребитель всегда имел доступ к интернету и бесперебойной связи, а наши дети были защищены от вредоносного контента и цифровых угроз, — заключил он.