Бумажный солдат: бюрократическую нагрузку на учителей предлагают ограничить списком
Минпросвещения опубликовало для общественного обсуждения перечень документов, которые обязаны заполнять учителя. Документ стал продолжением принятого ранее законопроекта. Предполагается, что фиксированный список поможет снизить бюрократическую нагрузку на учителей. Сделать это давно необходимо, признают эксперты, однако предложенная ведомством система вызывает у них ряд вопросов. В частности, в ней появились документы, которые ранее в школах не заполняли в принципе, говорят представители профессионального сообщества. «Известия» разбирались в ситуации.
Два и девять
Предлагаемый перечень документов, которые в обязательном порядке должны заполнять школьные учителя, Минпросвещения опубликовало в середине июля.
Предполагается, что он установит необходимый минимум и таким образом избавит педагогов от ненужной бумажной работы.
Напомним, что проблема чрезмерной загрузки педагогов бумажной работой обсуждается не первый год. Законопроект, направленный на сокращение этой нагрузки, Госдума приняла в начале июля. По нему определить список необходимых для заполнения документов должны были в профильном ведомстве.
Представленный в результате Минпросвещения перечень содержит 11 пунктов. Два из них будут обязательны для всех — это рабочая программа учебного предмета, курса или модуля, а также журнал учета успеваемости, «включая отчет о его исполнении».
Девять пунктов считаются опциональными и зависят от дополнительной нагрузки педагога. Их должны заполнять классные руководители, те, кто работает с «особенными» детьми, ведет кружки или внеурочные занятия и так далее.
Так, например, классному руководителю в дополнение к указанным выше документам необходимо будет заполнять протоколы родительских собраний, личные дела и портфолио обучающихся, а также «социальный паспорт» класса.
Кроме того, общим для всех является последний пункт, согласно которому педагоги должны будут заполнять документацию, предусмотренную локальными нормативными актами организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, и связанную с проведением за пределами их территории мероприятий, «направленных на формирование личности, общей культуры обучающихся указанных организаций, развитие их физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности».
Сейчас документ проходит стадию публичного обсуждения, с ним можно ознакомиться на сайте нормативных правовых актов.
«Не ведутся в школе»
Эксперты и представители педагогического сообщества неоднозначно оценили предложенные меры.
Так, сам законопроект оценивается «скорее позитивно». В том числе потому, что в нем был оговорен с дополнительной нагрузкой, которая падает не на отдельного учителя, а на школу в целом, отметил в разговоре с «Известиями» председатель независимого всероссийского профсоюза «Учитель», юрист Юрий Варламов.
С представленным Минпросвещения документом, по его мнению, другая ситуация.
— На самом деле очень многие из тех документов, которые в нем упомянуты, вообще в нормальной ситуации не ведутся в школе, — подчеркивает он.
Так, по его словам, «в нормальной ситуации» учитель, если он не классный руководитель, ведет три документа — это план работы или учебная программа, электронный журнал и электронный дневник, которые чаще всего практически совпадают.
У классных руководителей в хороших школах добавлялась еще «буквально пара документов», отмечает Варламов. Это план работы классного руководителя и журнал, в котором заполняется социальный портрет ученика, и другие специфические для классного руководства вещи.
В то же время часть упомянутых в списке документов обычно в школах не ведутся в принципе. Например, протокол классного собрания, который в идеале должен вести присутствующий в классе представитель родительского комитета, объясняет собеседник издания.
Любой школьный преподаватель чаще всего совмещает в себе несколько функций, поэтому на деле ситуация особо не поменяется, добавляет заместитель руководителя онлайн-школы «Коалиция» Иван Лебедь.
— Педагоги должны будут вести личные дела подопечных, составлять протоколы родительских собраний, формировать план взаимодействия с детьми, находящимися на домашнем обучении, — перечисляет эксперт. — В результате для большинства учителей бумажная нагрузка не уменьшится, всё так же придется заполнять стопки документов.
Профессиональные гарантии
Вопросы у представителей профсоюза также вызвал последний пункт, в котором говорится о документации, которую необходимо заполнять по итогам культурных и спортивных мероприятий.
— Это очень широкий пункт, и подтянуть под него можно что угодно. Я боюсь, что это не только не приведет к уменьшению нагрузки в школе, но и увеличит ее. Потому что те школы, которые ранее вели очень небольшое количество документов, теперь будут вести больше. А в тех школах, где было много документов, просто найдут способ, чтобы их как-то адаптировать под эти требования, — отметил Юрий Варламов.
Поэтому, в отличие от самого законопроекта, который давал надежду на уменьшение нагрузки, предложенный Минпросвещения список такой надежды «вообще не дает», заключает он.
Чтобы снизить хроническую бюрократическую нагрузку на учителей, помимо закрепления фиксированного перечня документов необходимо также прописать в законе на федеральном уровне дополнительные профессиональные гарантии, считает адвокат, управляющий партнер бюро «Матюнин и партнеры» Олег Матюнин.
В частности, это могут быть запрет на дублирование бумажного и электронного документооборота, а также введенная на законодательном уровне прямая обязанность «вспомогательных работников образовательных учреждений», например, методистов, вести школьную документацию, составление которой, по мнению собеседника издания, и сейчас по закону не относится к персональным обязанностям педагога.
— К этому можно отнести также предоставление в органы управления образованием и прочие органы власти разного рода текущей статистической и отчетной информации, — перечисляет адвокат.
Снизить бюрократическую нагрузку скорее помогло бы упрощение самого процесса составления рабочих программ. Планы, объем которых превышает сотню страниц, педагогам приходится писать каждый год, напоминает Иван Лебедь.
— Всё это можно минимизировать, если придерживаться рабочих программ, выпущенных составителями учебных пособий, и видоизменять некоторые пункты, подгоняя под особенности класса, — предлагает он.
Отметим, что в перечне документов, опубликованных на сайте Министерства просвещения, документов меньше, чем в проекте, изначально размещенном на портале нормативных правовых актов. В новости перечислены девять пунктов, при этом протоколы классного собрания и личные дела учеников среди документов, обязательных для заполнения педагогами, отсутствуют. Изменились также и некоторые формулировки.
В пресс-службе ведомства на запрос «Известий» пояснили, что уже в процессе обсуждения было принято решение скорректировать перечень «в сторону большего облегчения от бюрократической нагрузки».
— По итогам экспертного обсуждения объем и внутреннее содержание документов внутри перечня сокращены. В том числе сокращено количество отчетов по исполнению работ и протоколов, отдельные пункты перечня переформулированы более емко и понятно, — говорится в комментарии пресс-службы.
Там отметили, что итоговый документ был также скорректирован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
По итогам прохождения всех необходимых процедур, включая общественное и экспертное обсуждение, приказ должен вступить в силу 1 сентября 2022 года, уточнили в Минпросвещения.