Бумажный солдат: бюрократическую нагрузку на учителей предлагают ограничить списком

Минпросвещения опубликовало для общественного обсуждения перечень документов, которые обязаны заполнять учителя . Документ стал продолжением принятого ранее законопроекта. Предполагается, что фиксированный список поможет снизить бюрократическую нагрузку на учителей . Сделать это давно необходимо, признают эксперты, однако предложенная ведомством система вызывает у них ряд вопросов. В частности, в ней появились документы, которые ранее в школах не заполняли в принципе, говорят представители профессионального сообщества. «Известия» разбирались в ситуации .

Два и девять

Предлагаемый перечень документов, которые в обязательном порядке должны заполнять школьные учителя, Минпросвещения опубликовало в середине июля .

Предполагается, что он установит необходимый минимум и таким образом избавит педагогов от ненужной бумажной работы.

Напомним, что проблема чрезмерной загрузки педагогов бумажной работой обсуждается не первый год. Законопроект, направленный на сокращение этой нагрузки, Госдума приняла в начале июля . По нему определить список необходимых для заполнения документов должны были в профильном ведомстве .

Представленный в результате Минпросвещения перечень содержит 11 пунктов. Два из них будут обязательны для всех — это рабочая программа учебного предмета, курса или модуля, а также журнал учета успеваемости, «включая отчет о его исполнении».

Бумажный солдат Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Девять пунктов считаются опциональными и зависят от дополнительной нагрузки педагога. Их должны заполнять классные руководители, те, кто работает с «особенными» детьми, ведет кружки или внеурочные занятия и так далее.

Так, например, классному руководителю в дополнение к указанным выше документам необходимо будет заполнять протоколы родительских собраний, личные дела и портфолио обучающихся, а также «социальный паспорт» класса.

Кроме того, общим для всех является последний пункт, согласно которому педагоги должны будут заполнять документацию, предусмотренную локальными нормативными актами организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, и связанную с проведением за пределами их территории мероприятий, «направленных на формирование личности, общей культуры обучающихся указанных организаций, развитие их физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности» .

Сейчас документ проходит стадию публичного обсуждения, с ним можно ознакомиться на сайте нормативных правовых актов.

«Не ведутся в школе»

Эксперты и представители педагогического сообщества неоднозначно оценили предложенные меры .

Так, сам законопроект оценивается «скорее позитивно». В том числе потому, что в нем был оговорен с дополнительной нагрузкой, которая падает не на отдельного учителя, а на школу в целом , отметил в разговоре с «Известиями» председатель независимого всероссийского профсоюза «Учитель», юрист Юрий Варламов.

С представленным Минпросвещения документом, по его мнению, другая ситуация .

— На самом деле очень многие из тех документов, которые в нем упомянуты, вообще в нормальной ситуации не ведутся в школе, — подчеркивает он.

Так, по его словам, «в нормальной ситуации» учитель, если он не классный руководитель, ведет три документа — это план работы или учебная программа, электронный журнал и электронный дневник, которые чаще всего практически совпадают.

У классных руководителей в хороших школах добавлялась еще «буквально пара документов», отмечает Варламов . Это план работы классного руководителя и журнал, в котором заполняется социальный портрет ученика, и другие специфические для классного руководства вещи .

В то же время часть упомянутых в списке документов обычно в школах не ведутся в принципе . Например, протокол классного собрания, который в идеале должен вести присутствующий в классе представитель родительского комитета, объясняет собеседник издания.

Любой школьный преподаватель чаще всего совмещает в себе несколько функций, поэтому на деле ситуация особо не поменяется , добавляет заместитель руководителя онлайн-школы «Коалиция» Иван Лебедь.

— Педагоги должны будут вести личные дела подопечных, составлять протоколы родительских собраний, формировать план взаимодействия с детьми, находящимися на домашнем обучении, — перечисляет эксперт. — В результате для большинства учителей бумажная нагрузка не уменьшится, всё так же придется заполнять стопки документов.

Профессиональные гарантии

Вопросы у представителей профсоюза также вызвал последний пункт, в котором говорится о документации, которую необходимо заполнять по итогам культурных и спортивных мероприятий .

— Это очень широкий пункт, и подтянуть под него можно что угодно. Я боюсь, что это не только не приведет к уменьшению нагрузки в школе, но и увеличит ее. Потому что те школы, которые ранее вели очень небольшое количество документов, теперь будут вести больше. А в тех школах, где было много документов, просто найдут способ, чтобы их как-то адаптировать под эти требования, — отметил Юрий Варламов.

Бумажный солдат Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Поэтому, в отличие от самого законопроекта, который давал надежду на уменьшение нагрузки , предложенный Минпросвещения список такой надежды «вообще не дает», заключает он.

Чтобы снизить хроническую бюрократическую нагрузку на учителей, помимо закрепления фиксированного перечня документов необходимо также прописать в законе на федеральном уровне дополнительные профессиональные гарантии , считает адвокат, управляющий партнер бюро «Матюнин и партнеры» Олег Матюнин.

В частности, это могут быть запрет на дублирование бумажного и электронного документооборота, а также введенная на законодательном уровне прямая обязанность «вспомогательных работников образовательных учреждений» , например, методистов, вести школьную документацию, составление которой, по мнению собеседника издания, и сейчас по закону не относится к персональным обязанностям педагога.

— К этому можно отнести также предоставление в органы управления образованием и прочие органы власти разного рода текущей статистической и отчетной информации, — перечисляет адвокат.

Снизить бюрократическую нагрузку скорее помогло бы упрощение самого процесса составления рабочих программ . Планы, объем которых превышает сотню страниц, педагогам приходится писать каждый год, напоминает Иван Лебедь.

— Всё это можно минимизировать, если придерживаться рабочих программ, выпущенных составителями учебных пособий, и видоизменять некоторые пункты, подгоняя под особенности класса, — предлагает он.

Отметим, что в перечне документов, опубликованных на сайте Министерства просвещения, документов меньше, чем в проекте, изначально размещенном на портале нормативных правовых актов . В новости перечислены девять пунктов, при этом протоколы классного собрания и личные дела учеников среди документов, обязательных для заполнения педагогами, отсутствуют. Изменились также и некоторые формулировки.

В пресс-службе ведомства на запрос «Известий» пояснили, что уже в процессе обсуждения было принято решение скорректировать перечень «в сторону большего облегчения от бюрократической нагрузки» .

— По итогам экспертного обсуждения объем и внутреннее содержание документов внутри перечня сокращены. В том числе сокращено количество отчетов по исполнению работ и протоколов, отдельные пункты перечня переформулированы более емко и понятно , — говорится в комментарии пресс-службы.

Там отметили, что итоговый документ был также скорректирован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

По итогам прохождения всех необходимых процедур, включая общественное и экспертное обсуждение, приказ должен вступить в силу 1 сентября 2022 года, уточнили в Минпросвещения.