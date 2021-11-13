Учение — в Сеть: как педагоги становятся тиктокерами

Министерство просвещения совместно с TikTok провели конкурс на лучшего пользователя платформы среди учителей. Фрагменты школьной жизни и ролики по культуре речи приносят миллионы просмотров. Правда, о заработке, по словам учителей, речи не идет. Короткие видео воспринимаются исключительно как творческая отдушина. Удается ли педагогам сочетать личное с корпоративным и как школьники реагируют на запись во время уроков — выясняли «Известия».

Когда учителя становится тиктокером

Для скачивания TikTok у педагогов находится несколько причин — скука, любопытство, тяга к творчеству. Как правило, старшее поколение приходит на платформу по совету детей или с подначивания учеников. Молодые же педагоги привычно осваивают новые тенденции.

— Два года назад у меня появилось желание поучаствовать в TikTok-трендах, записать танцы. В определенный момент я понял, что развлекательный контент уже не заходит, и начал снимать отрывки школьный жизни. Экспертность оказалась интереснее. Пользователям это понравилось больше, чем мои кривляния до этого, — рассказал «Известиям» учитель начальных классов из Москвы Алексей Шабатько. У молодого преподавателя сейчас 45 тыс. подписчиков.

Фото: tiktok.com/@olga__super

Учитель русского языка и литературы Ольга Морозова, чей профиль насчитывает 224 тыс. подписчиков, также начинала с развлекательных роликов. Потом пришла идея рассказать, чем отличаются глаголы «надеть» и «одеть». Получив большое количество комментариев, Ольга решила снимать именно образовательный контент.

Несмотря на преобладание молодежной аудитории, тиктокерами становятся в самом разном возрасте . Дмитрию Палагину, учителю русского и литературы из Сергиева Посада, 52 года. Новую платформу он освоил, скучая на больничном. Скачал пару программ для монтажа, сделал пробные видео — и готово.

— В прошлом году десятиклассники говорили: «Дмитрий Юрьевич, а чего вы уроки не снимаете? Камеру поставили и на YouTube бы выкладывали». А мне как-то неудобно. Хотя если возникает смешная ситуация в классе, могу быстро записать ролик. Это никак не нарушает учебный процесс, — отметил педагог.

Учение Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Как ученики реагируют на «тиктоки»

Обычно школьники достаточно быстро узнают об активности учителей в соцсетях. Дети либо сами мониторят профиль педагога, либо информация об аккаунте появляется в ленте рекомендаций . Учительница истории и обществознания из Мурманска Анжела описывает именно второй сценарий. За год девушка набрала 200 тыс. подписчиков.

— Как только я начали вести страницу, мои ученики тут же меня нашли — ролики всплыли в рекомендациях. На уроках никто не касался этой темы, у нас всегда соблюдается субординация. Но однажды на перемене девочки подбежали и спросили: «Анжела Рафаэлевна, вы что, в TikTok? Мы вас нашли». Дети просто порадовались, что учитель увлекается тем же, чем и они, — рассказала собеседница.

Случается и такое, что школьники сами предлагают записать короткий ролик.

— Стесняясь, но подходят, предлагают идеи. Но сначала я обязательно собираю разрешения на съемку от родителей, чтобы не возникло недопониманий, — уточнила Анжела. — А вообще бывает, что вместе с учениками делаем ролик. Первая мысль у них — воспроизвести какой-либо тренд. Но я пытаюсь уговорить их, чтобы видео было со смысловой нагрузкой.

Учение Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Ученики Алексея Шабатько также просят поучаствовать в «тиктоках». По признанию собеседника, детям нравится не столько процесс, сколько реакция зрителей.

— Иногда мы запишем простое видео, потом на следующий день ученики подбегают и спрашивают: «Алексей Сергеевич, сколько у нас просмотров, сколько лайков, что говорят? 35 тыс. подписчиков, ого, когда будет миллион?»

Как правило сами учителя создают контент после занятий. Однако в некоторых случаях педагог проводит с включенной камерой весь урок, снимая с «фронталки». Обучению, по уверению учителей, это не мешает. Хотя отдельные сценки всё же ускользают из объектива камеры.

— Был интересный момент на технологии, мы вырезали из бумаги ладошки для аппликации, — рассказывает Шабатько. — Я ходил помогал, и тут один мальчик подозвал меня к себя: «Алексей Сергеевич, я отрезал палец!» В такие моменты, конечно, думаешь, почему нет камеры... Я успокоил ученика, сказал, что приклеим палец на место, и уже постфактум заснял видео, чтобы рассказать эту смешную историю.

Между тем, несмотря на школьную тематику, основными подписчиками учителей-тиктокеров являются взрослые: родители школьников, преподаватели, студенты педагогических вузов, иногда старшеклассники . Дело в том, что TikTok не допускает на свою платформу пользователей младше 13 лет. Родители, как правило, смотрят короткие ролики, чтобы помочь детям по учебе, а порой, чтобы самим освежить школьные знания.

Учение — в Сеть Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Какой контент становится популярным

По наблюдению учителя русского и литературы Ольги Морозовой, на ее канале особенно востребованы ролики по культуре речи: класть или ложить, пошлите или пойдемте, табурет или табуретка.

Учитель начальных классов Алексей Шабатько выделяют ту же тенденцию. Самое популярное видео на его странице собрало 3,2 млн просмотров, оно посвящено правильности произношения слова «свЁкла» (не свеклА). «Мы у тети Фёклы ели борщ из свёклы» — стишок для запоминания.

— Пользователям такие разборы действительно нравятся. Параллельно мы может сделать вывод, что огромное количество людей не знает даже элементарных правил, — говорит собеседник.

Еще два млн просмотров собрало видео (второе по популярности на странице Алексея), где учитель отпустил класс, не задав на выходные домашку.

Нестандартная ситуация на уроке — другая актуальная категория роликов . Благодаря одной такой сценке Дмитрий Палагин неожиданно для себя получил отклик в 2,5 млн просмотров. Во время обсуждения «Капитанской дочки» мужчина заметил, что один из восьмиклассников «тревожно, оглядываясь» ел печенье. Оказалось, мальчик выгрызал из печенья голову коровки — отсылка к детской забаве и одновременно к популярному сериалу «Игра в кальмара».

Учение Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

По 400–500 тыс. просмотров набирают и другие «тиктоки», записанные во время уроков.

— Пятиклассники у меня как-то спросили, можно ли писать в сочинениях матом. Я взял телефон, удивился такому вопросу на камеру, вдобавок на фоне кто-то прокричал: «Ты нас опозорил!». В общем, видео «взорвалось», народ стал комментировать, вспоминать Пушкина, Есенина, которые якобы писали матом. Это первый ролик, который подарил мне сразу 20 тыс. подписчиков, — рассказал учитель литературы.

Учительница истории и обществознания Анжела выбрала третью стратегию. Основное содержание ее роликов — смешные скетчи о буднях учителя. Самое популярное видео на канале девушки (4,7 млн просмотров) — зарисовка о том, как, по мнению детей, учительница должна вести урок.

Между личным и корпоративным

Несмотря на демократичность современных платформ, отношения педагогов с соцсетями имеют непростую историю. Не всегда активность в интернете сопровождается одобрением родителей и школьной администрации.

В 2019 году много споров вызвал инцидент в Барнауле — учительницу, занимавшуюся зимним плаванием, уволили из-за снимков с соревнований, где она позировала с медалями в спортивном купальнике. В другой раз поплатиться работой пришлось педагогу из Севастополя — женщина оставила комментарий в Instagram губернатора o низких зарплатах учителей. Последний из медийных скандалов произошел в школе Санкт-Петербурга. Там преподавательницу биологии уволили из-за блога о секс-просвещении.

Учение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Собеседники «Известий» уверяют, что не испытывали подобных проблем, но перед публикацией в интернете контент в любом случае проходит самоцензуру.

По словам Анжелы, молодой учительницы из Мурманска, как только она устроилась в школу, сразу перестала делиться в соцсетях чем-то личным.

— Единственный раз у меня возник страх, когда аккаунт в TikTok начал набирать популярность. Число подписчиков достигло 40 тыс. человек, я испугалась, побежала к завучу и прямо спросила — могу ли я вести TikTok. Показала ролики — всё цензурно, никакого дурачества. На что мне сказали: «Ради бога».

Дмитрий Палагин из Сергиева Посада уже давно зарегистрирован во всех социальных сетях. Свои публикации хлопот не доставляли, но к контенту коллег есть ряд претензий:

— Когда я смотрю учительские «тиктоки», то, честно говоря, вижу вещи, которые я бы делать не стал. Часто учителя выбирают игровой формат, где ни наукой, ни школой не пахнет, одно самолюбование. Как по мне, цель педагогического ролика — донести за минуту новое знание.

Учитель русского и литературы Ольга Морозова настаивает на том, что педагог — публичная профессия. Трансляция педагогической деятельности — одно из требований, которое сейчас предъявляется к преподавателю. TikTok в данном случае дает возможность передать опыт, если тот является позитивным.

— Я, например, не понимаю коллег, которые негативно освещают в соцсетях свою профессию. Я, наоборот, стараюсь показать, как много положительного в нашем деле, сколько энергии, интересных мыслей мы получаем от детей, — заявила Морозова.

Учение Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Зарабатывают ли учителя на соцсетях

По общему признанию собеседников «Известий», запись роликов не приносит дополнительного дохода. В нюансы извлечения выгоды многие даже не вникали. Единственным финансовым стимулом стала первая волна монетизации, случившаяся летом этого года, отметила Ольга Морозова. TikTok поддержал оригинальных авторов, чей контент носил познавательный характер и имел заметный успех.

Другой возможный вариант заработка — ведение прямых эфиров, во время которых пользователи могут присылать создателю аккаунта подарки.

— Я провел несколько стримов, посмотрел, как это выглядит. Мне набежало 20 центов, но не думаю, что это монетизация, — поделился Дмитрий Палагин. — Другое дело, когда в прошлом году мой канал раскрутился, ко мне обратились два человека с просьбой позаниматься с ними по Zoom. Получилась своего рода реклама.

Фото: tiktok.com/@alex_luft

Продвижение личного бренда уже более весомая история . В ленте рекомендаций периодически встречаются педагоги, которые, сделавшись популярными в TikTok, приглашают подписчиков на авторские вебинары и курсы. Впрочем, раскрутиться можно не только под брендом «учитель». По признанию Алексея Шабатько, помимо работы в школе он сочиняет музыку. На странице в соцсетях педагог может поделиться отрывками своих выступлений или записями треков.

В остальном никакого капитала активность учителей на платформе не приносит.

— Если бы я знала, как работает монетизация, наверно, была бы уже богатая, — смеется Анжела. — Прямые эфиры я не веду, на TikTok не зарабатываю. Выкладываюсь на уроках как преподаватель.