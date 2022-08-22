Лето зачисления: на что жалуются родители перед началом учебного года

В преддверии учебного года забот у родителей ощутимо прибавилось, но помимо стандартных хлопот с закупкой учебников и выбора гардероба ребенку некоторые сталкиваются с куда более существенными проблемами. Например, нарушением прав на получение образования, поборами в школе, отсутствием столовой или некачественным питанием. Какие нарушения в сфере среднего образования наиболее часто становятся предметами разбирательств в инстанциях перед 1 сентября и как защитить права школьника — в материале «Известий».

Борьба за школьную прописку

Чтобы устроить ребенка в первый класс школы № 4, жительнице Ванино Хабаровского края пришлось обращаться за помощью в прокуратуру.

«Установлено, что муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа № 4 п. Ванино необоснованно отказано в приеме несовершеннолетней в первый класс, несмотря на наличие преимущественного права, проживания ребенка на закрепленной за учреждением территории», — говорится в сообщении краевой прокуратуры 17 августа.

По результатам проверки школу привлекли к административной ответственности за нарушение права на образование (штраф 50 тыс. рублей), а директора — к дисциплинарной ответственности. Ранее, в июле, похожая ситуация случилась в «Авторской академической школе» Советского района Нижнего Новгорода (школа № 186). Там неправомерно отказались принять заявления о приеме детей в первый класс. Причем образовательное учреждение издало приказ, согласно которому возможность поступления ребенка в школу зависела от даты его регистрации по месту жительства. Права детей были восстановлены, учебное учреждение оштрафовали, также прокуратура вынесла предостережение главе горадминистрации по факту нарушений.

Лето зачисления Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Проблема распределения детей по школам стояла остро всегда — одни родители готовы водить ребенка за несколько километров в альма-матер с хорошей репутацией, другим важнее, чтобы чадо добиралось от подъезда до класса за пять минут.

— Если школа, в которой нет мест, находится по прописке ребенка, а заявление о приеме было подано слишком поздно, то школа вправе отказать, — объясняет член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова. — В иных случаях, если документы были поданы полностью и в срок, а школа отказывает в принятии ребенка, это является нарушением законодательства и конституционного права на образование.

У ребенка из соседнего района меньше шансов на место в школе, обслуживающей другую территорию, пояснила доцент кафедры теории государства и права СГЮА Наталья Грешнова.

— Согласно приказу Минобрнауки РФ, при приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места в государственных и муниципальных образовательных учреждениях. В случае несоблюдения данного положения либо неправомерного отказа в устройстве в образовательную организацию организации грозит наказание за нарушение права на образование по ч. 1 ст. 5.57 КоАП РФ, — пояснила она.

Вопросы питания

Еще одна больная тема для родителей и школ — питание. Надзорные инстанции в связи с остротой проблемы регулярно устраивают рейды на школьные кухни и исследуют продукты. 16 августа стало известно о том, что Роспотребнадзор оштрафовал красноярскую фирму на 150 тыс. рублей за поставку молочной продукции в школы города без маркировки. А в Оренбурге из-за снабжения школ некачественными продуктами под домашним арестом оказался депутат горсовета Сергей Попцов. По версии следствия, комбинат школьного питания «Подросток», который он возглавлял, кормил учеников города и области спредом вместо сливочного масла и другой некачественной молочкой, в которой к тому же нашли кишечную палочку. К жалобам родителей прислушались лишь после того, как школьники оказались в больнице.

Лето зачисления Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

— В случае если родители столкнулись с некачественным питанием, можно обратиться в Роспотребнадзор либо Рособрнадзор, — рассказывает юрист Рамзенкова. — Данные службы в сфере образования осуществляют совместный надзор.

Недобросовестному подрядчику грозит ответственность по ст. 6.6 КоАП РФ. Кроме того, граждане могут пожаловаться в органы прокуратуры. Это надзорное ведомство было и остается универсальным инструментом защиты прав гражданина. Специалисты в рамках своей проверки способны разобраться в любой сложной, с правовой точки зрения, ситуации и призвать к соблюдению законности.

Касса класса

Еще несколько лет назад проблема поборов в школе остро стояла по всей России. Сегодня остались лишь отголоски этой беды, так как материальные вопросы сообщества родителей решают самостоятельно, а преподаватели в принципе не касаются финансовых вопросов. Но это в идеале.

Тем не менее отдельные неприятные истории со сборами встречаются в новостной повестке. В центре скандала с пропавшими общими деньгами оказались матери будущих первоклассников школы № 38 Ленинск-Кузнецкого (Кузбасс). Как рассказали обманутые родители местному изданию «Сибдепо», еще с февраля по указанию школьной администрации они сдавали по 2,5 тыс. рублей на закупку учебных пособий, значки, майки. В какой-то момент к сборам средств подключилась некая Дарина, которая представилась родителям будущим классным руководителем. Она создала группу, пригласила туда матерей учеников, от которых получила солидную по местным меркам сумму. Однако ближе к сентябрю девушка перестала выходить на контакт. Озабоченным родителям в школе якобы пояснили, что молодая учительница не планирует работать в школе и что о самом сборе и судьбе средств ничего не знают. В городском управлении образования изданию сообщили, что проводится служебная проверка.

А челнинским педагогам во избежание подобных скандалов и вовсе запретили требовать с родителей закупать рабочие тетради за свой счет.

Лето зачисления Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

«Если школа требует использовать на занятиях рабочие тетради, то их должно закупать образовательное учреждение, а не родители. На это выделяются соответствующие средства, и если кто-то из родителей решил в этом поучаствовать, то это дело добровольное», — заявил глава областного минобразования Александр Кузнецов, пишет ura.ru.

О том, что сбор денежных средств в школах нелегален, говорят и юристы.

— Конституцией гарантируется доступ к образованию, в ч. 3 ст. 5 ФЗ «Об образовании» говорится об общедоступности и бесплатности дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования, — уточняет Рамзенкова.

Разумеется, отказаться от сбора средств можно, причем без каких-либо правовых последствий, подчеркивает юрист.

— Более того, можно написать жалобу в департамент образования вашего субъекта, — говорит юрист.

Лето зачисления Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Но когда речь идет о взаимодействии школы с объединениями родителей, вопрос обстоит куда сложнее.

— Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом этой организации (п. 7 ч. 3 ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», — обращает внимание юрист Наталья Грешнова.

Она указывает на тот факт, что в законе речь идет о недопустимости взимания с родителей платы за оказание образовательных услуг в рамках федеральных образовательных госстандартов, «финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований» региона.

На что жалуются родители

На сегодняшний день благодаря цифровизации и доступности информации дела с распределением детей по школам обстоят гораздо проще. Число жалоб по этому и другим вопросам в принципе снизилось, рассказала «Известиям» исполнительный директор Национального родительского комитета, медиатор Юлия Матюнина.

— Например, в Москве с распределением детей по школам всё понятно — система довольно прозрачная сейчас, — подчеркивает она.

Между тем родители в своих обращениях всё чаще поднимают тему ограничения пользования мобильными телефонами в школах.

— Родители высказывают очень разные мнения по этому поводу, — говорит Матюнина. Собеседница подчеркнула, что в престижных учебных заведениях, лицеях, как правило, ограничения на использование смартфонов внесены в уставы.

Лето зачисления Фото: ТАСС/URA.RU/Екатерина Сычкова

Напомним, вопрос о целесообразности использования детьми гаджетов в школах был поднят спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко еще в 2019 году.

— Претензии родителей также связаны со школьной формой, которая вроде не обязательна, но рекомендована, — говорит член НРК Матюнина.

В свете приближающегося сентября родители также озабочены и внеклассным образованием для детей.

— Волнует всё, что связано с внеклассными занятиями, секциями, куда хотели бы отвести детей. Кружков-то хватает, но они преимущественно платные. Поэтому всё чаще родители вспоминают о системе дворцов детского творчества, где дети раньше бесплатно получали допобразование, — говорит эксперт.

Лето зачисления Фото: РИА Новости/Игорь Руссак

По словам Матюниной, жалобы на проблемы с бесплатными секциями характерны в том числе и для Москвы.

— Бесплатные места есть, но не все туда попадают. А если говорить о дошкольном бесплатном допобразовании — здесь практически всё платное, — уточняет она.

Альтернатива скандалам

Помимо грозных инстанций, которые не всегда соразмерно наказывают сотрудников сферы образования, в обществе распространяются более пластичные инструменты решения споров «чиновник — родитель».

— Сразу бежать с жалобой в департамент образования, конечно, можно, но лично я рекомендую изначально контактировать с руководством школы, — говорит Юлия Матюнина. — Потому что большинство вопросов решается именно на этом уровне. Если не получается найти общего языка, то существует система школьной медиации, где специалисты решают конфликты с конкретным руководителем. И такой метод решения всегда лучше, потому что есть возможность сохранить дальнейшие человеческие отношения с людьми, коллективом, оставить ребенка в том же классе, в той же школе. Ведь очень часто бывает, что после противостояния ребенок по ряду причин вынужден сменить учебное заведение.

Лето зачисления Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

В роли медиатора выступают в том числе представители Национального родительского комитета, уточнила Юлия Матюнина.

— Подобного рода организации есть почти в каждом регионе, туда всегда можно обратиться, вместо того чтобы скандалить, — резюмировала она.