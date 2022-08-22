Лето зачисления: на что жалуются родители перед началом учебного года
В преддверии учебного года забот у родителей ощутимо прибавилось, но помимо стандартных хлопот с закупкой учебников и выбора гардероба ребенку некоторые сталкиваются с куда более существенными проблемами. Например, нарушением прав на получение образования, поборами в школе, отсутствием столовой или некачественным питанием. Какие нарушения в сфере среднего образования наиболее часто становятся предметами разбирательств в инстанциях перед 1 сентября и как защитить права школьника — в материале «Известий».
Борьба за школьную прописку
Чтобы устроить ребенка в первый класс школы № 4, жительнице Ванино Хабаровского края пришлось обращаться за помощью в прокуратуру.
«Установлено, что муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа № 4 п. Ванино необоснованно отказано в приеме несовершеннолетней в первый класс, несмотря на наличие преимущественного права, проживания ребенка на закрепленной за учреждением территории», — говорится в сообщении краевой прокуратуры 17 августа.
По результатам проверки школу привлекли к административной ответственности за нарушение права на образование (штраф 50 тыс. рублей), а директора — к дисциплинарной ответственности. Ранее, в июле, похожая ситуация случилась в «Авторской академической школе» Советского района Нижнего Новгорода (школа № 186). Там неправомерно отказались принять заявления о приеме детей в первый класс. Причем образовательное учреждение издало приказ, согласно которому возможность поступления ребенка в школу зависела от даты его регистрации по месту жительства. Права детей были восстановлены, учебное учреждение оштрафовали, также прокуратура вынесла предостережение главе горадминистрации по факту нарушений.
Проблема распределения детей по школам стояла остро всегда — одни родители готовы водить ребенка за несколько километров в альма-матер с хорошей репутацией, другим важнее, чтобы чадо добиралось от подъезда до класса за пять минут.
— Если школа, в которой нет мест, находится по прописке ребенка, а заявление о приеме было подано слишком поздно, то школа вправе отказать, — объясняет член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова. — В иных случаях, если документы были поданы полностью и в срок, а школа отказывает в принятии ребенка, это является нарушением законодательства и конституционного права на образование.
У ребенка из соседнего района меньше шансов на место в школе, обслуживающей другую территорию, пояснила доцент кафедры теории государства и права СГЮА Наталья Грешнова.
— Согласно приказу Минобрнауки РФ, при приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места в государственных и муниципальных образовательных учреждениях. В случае несоблюдения данного положения либо неправомерного отказа в устройстве в образовательную организацию организации грозит наказание за нарушение права на образование по ч. 1 ст. 5.57 КоАП РФ, — пояснила она.
Вопросы питания
Еще одна больная тема для родителей и школ — питание. Надзорные инстанции в связи с остротой проблемы регулярно устраивают рейды на школьные кухни и исследуют продукты. 16 августа стало известно о том, что Роспотребнадзор оштрафовал красноярскую фирму на 150 тыс. рублей за поставку молочной продукции в школы города без маркировки. А в Оренбурге из-за снабжения школ некачественными продуктами под домашним арестом оказался депутат горсовета Сергей Попцов. По версии следствия, комбинат школьного питания «Подросток», который он возглавлял, кормил учеников города и области спредом вместо сливочного масла и другой некачественной молочкой, в которой к тому же нашли кишечную палочку. К жалобам родителей прислушались лишь после того, как школьники оказались в больнице.
— В случае если родители столкнулись с некачественным питанием, можно обратиться в Роспотребнадзор либо Рособрнадзор, — рассказывает юрист Рамзенкова. — Данные службы в сфере образования осуществляют совместный надзор.
Недобросовестному подрядчику грозит ответственность по ст. 6.6 КоАП РФ. Кроме того, граждане могут пожаловаться в органы прокуратуры. Это надзорное ведомство было и остается универсальным инструментом защиты прав гражданина. Специалисты в рамках своей проверки способны разобраться в любой сложной, с правовой точки зрения, ситуации и призвать к соблюдению законности.
Касса класса
Еще несколько лет назад проблема поборов в школе остро стояла по всей России. Сегодня остались лишь отголоски этой беды, так как материальные вопросы сообщества родителей решают самостоятельно, а преподаватели в принципе не касаются финансовых вопросов. Но это в идеале.
Тем не менее отдельные неприятные истории со сборами встречаются в новостной повестке. В центре скандала с пропавшими общими деньгами оказались матери будущих первоклассников школы № 38 Ленинск-Кузнецкого (Кузбасс). Как рассказали обманутые родители местному изданию «Сибдепо», еще с февраля по указанию школьной администрации они сдавали по 2,5 тыс. рублей на закупку учебных пособий, значки, майки. В какой-то момент к сборам средств подключилась некая Дарина, которая представилась родителям будущим классным руководителем. Она создала группу, пригласила туда матерей учеников, от которых получила солидную по местным меркам сумму. Однако ближе к сентябрю девушка перестала выходить на контакт. Озабоченным родителям в школе якобы пояснили, что молодая учительница не планирует работать в школе и что о самом сборе и судьбе средств ничего не знают. В городском управлении образования изданию сообщили, что проводится служебная проверка.
А челнинским педагогам во избежание подобных скандалов и вовсе запретили требовать с родителей закупать рабочие тетради за свой счет.
«Если школа требует использовать на занятиях рабочие тетради, то их должно закупать образовательное учреждение, а не родители. На это выделяются соответствующие средства, и если кто-то из родителей решил в этом поучаствовать, то это дело добровольное», — заявил глава областного минобразования Александр Кузнецов, пишет ura.ru.
О том, что сбор денежных средств в школах нелегален, говорят и юристы.
— Конституцией гарантируется доступ к образованию, в ч. 3 ст. 5 ФЗ «Об образовании» говорится об общедоступности и бесплатности дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования, — уточняет Рамзенкова.
Разумеется, отказаться от сбора средств можно, причем без каких-либо правовых последствий, подчеркивает юрист.
— Более того, можно написать жалобу в департамент образования вашего субъекта, — говорит юрист.
Но когда речь идет о взаимодействии школы с объединениями родителей, вопрос обстоит куда сложнее.
— Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом этой организации (п. 7 ч. 3 ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», — обращает внимание юрист Наталья Грешнова.
Она указывает на тот факт, что в законе речь идет о недопустимости взимания с родителей платы за оказание образовательных услуг в рамках федеральных образовательных госстандартов, «финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований» региона.
На что жалуются родители
На сегодняшний день благодаря цифровизации и доступности информации дела с распределением детей по школам обстоят гораздо проще. Число жалоб по этому и другим вопросам в принципе снизилось, рассказала «Известиям» исполнительный директор Национального родительского комитета, медиатор Юлия Матюнина.
— Например, в Москве с распределением детей по школам всё понятно — система довольно прозрачная сейчас, — подчеркивает она.
Между тем родители в своих обращениях всё чаще поднимают тему ограничения пользования мобильными телефонами в школах.
— Родители высказывают очень разные мнения по этому поводу, — говорит Матюнина. Собеседница подчеркнула, что в престижных учебных заведениях, лицеях, как правило, ограничения на использование смартфонов внесены в уставы.
Напомним, вопрос о целесообразности использования детьми гаджетов в школах был поднят спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко еще в 2019 году.
— Претензии родителей также связаны со школьной формой, которая вроде не обязательна, но рекомендована, — говорит член НРК Матюнина.
В свете приближающегося сентября родители также озабочены и внеклассным образованием для детей.
— Волнует всё, что связано с внеклассными занятиями, секциями, куда хотели бы отвести детей. Кружков-то хватает, но они преимущественно платные. Поэтому всё чаще родители вспоминают о системе дворцов детского творчества, где дети раньше бесплатно получали допобразование, — говорит эксперт.
По словам Матюниной, жалобы на проблемы с бесплатными секциями характерны в том числе и для Москвы.
— Бесплатные места есть, но не все туда попадают. А если говорить о дошкольном бесплатном допобразовании — здесь практически всё платное, — уточняет она.
Альтернатива скандалам
Помимо грозных инстанций, которые не всегда соразмерно наказывают сотрудников сферы образования, в обществе распространяются более пластичные инструменты решения споров «чиновник — родитель».
— Сразу бежать с жалобой в департамент образования, конечно, можно, но лично я рекомендую изначально контактировать с руководством школы, — говорит Юлия Матюнина. — Потому что большинство вопросов решается именно на этом уровне. Если не получается найти общего языка, то существует система школьной медиации, где специалисты решают конфликты с конкретным руководителем. И такой метод решения всегда лучше, потому что есть возможность сохранить дальнейшие человеческие отношения с людьми, коллективом, оставить ребенка в том же классе, в той же школе. Ведь очень часто бывает, что после противостояния ребенок по ряду причин вынужден сменить учебное заведение.
В роли медиатора выступают в том числе представители Национального родительского комитета, уточнила Юлия Матюнина.
— Подобного рода организации есть почти в каждом регионе, туда всегда можно обратиться, вместо того чтобы скандалить, — резюмировала она.