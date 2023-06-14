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Балицкий заявил об отсутствии продвижения ВСУ во время контрнаступления

Балицкий: ВСУ во время контрнаступления на запорожском направлении не продвинулись ни на шаг
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Фото: REUTERS/Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время контрнаступления на запорожском направлении не продвинулись ни на шаг. Об этом 14 июня во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«Сейчас у нас на Малых Щербаках, в принципе, это серая зона, враг не продвинулся ни на шаг», — сказал Балицкий в интервью «РИА Новости».

Он сообщил, что к этому моменту боевые действия идут на Времевском выступе на границе Запорожской области и Донецкой Народной Республики (ДНР).

Балицкий также рассказал, что лично просил президента РФ Владимира Путина вмешаться в доставку противотанковых ракетных комплексов «Корнет» в зону контрнаступления. По прямому указанию главы государства, в район доставили 20 «Корнетов», а также системы «Зоопарк».

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В этот день газета The Washington Post сообщила, что неуспешное контрнаступление ВСУ может негативно отразиться на отношениях Киева со странами Запада. В частности, авторы статьи указали, что невыдающиеся успехи украинского контрнаступления могут дать новые аргументы в пользу критиков западной помощи Киеву.

Путин в ходе встречи с военными корреспондентами в Кремле 13 июня подчеркнул, что масштабное украинское контрнаступление с использованием резервов началось 4 июня и продолжается по сегодняшний день. При этом российский лидер заявил, что ВСУ не достигли успехов ни на одном направлении, а потери Киева в личном составе приближаются к катастрофическим.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил начало контрнаступления ВСУ в ходе пресс-конференции с канадским премьером Джастином Трюдо в Киеве 10 июня. Подробностей контрнаступления и его стадии он не привел.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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