Неуспешное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) может негативно отразиться на отношениях Киева со странами Запада, пишет газета The Washington Post 14 июня.

Авторы статьи указали, что невыдающиеся успехи украинского контрнаступления могут дать новые аргументы критикующим поставки западной помощи Киеву, а также усилить дебаты в НАТО и Евросоюзе (ЕС) об их будущей позиции по отношению не только к Украине, но и к России.

Как отмечает издание, если Украина не достигнет «большого успеха», это также будет способствовать усилению давления со стороны западных стран с тем, чтобы подтолкнуть Киев к переговорам по территориальному урегулированию, которое ему может не понравиться.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе встречи с военными корреспондентами в Кремле подчеркнул, что масштабное украинское контрнаступление с использованием резервов началось 4 июня и продолжается по сегодняшний день. При этом российский лидер заявил, что ВСУ не достигли успехов ни на одном направлении, а потери Киева в личном составе приближаются к катастрофическим.

Ранее в тот день министр обороны Германии Борис Писториус также подтвердил активное уничтожение российской стороной танков Leopard, которые Киев использует в своем наступлении. При этом отметив, что Германия не сможет заменить каждый поврежденный танк.

До этого, 11 июня, американский журналист, бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен указал, что ВСУ понесли большие потери при попытках наступления в Запорожской области, что стало неприятной новостью для украинского президента Владимира Зеленского. Брайен отметил, что 47-я механизированная бригада является «пожалуй, лучшей» у ВСУ, но даже у ее состава не получилось отбросить российские войска.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.