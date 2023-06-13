Писториус заявил о невозможности замены потерянных Киевом танков Leopard

На фоне последних сообщений об уничтожении российской армией немецких танков Leopard на Украине министр обороны Германии Борис Писториус объявил о дальнейшей военной помощи Киеву. Об этом он заявил в эфире программы RTL Direkt телеканала N-tv в понедельник вечером, 12 июня.

Ввиду первых потерь в ходе украинского контрнаступления, заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник просил поставить Берлин больше танков немецкого производства. В ответ на это Писториус заявил, что Германия не сможем заменить каждый танк, который сейчас выходит из строя.

«Но то, что мы сделаем <...>, мы продолжим поставки отремонтированных танков Leopard 1 A5 с июля. К концу года их будет более 100», — указал министр.

При этом, по его мнению, бундесвер способен поставить больше чем 18 уже предоставленных единиц из своих запасов, которых насчитывается более 300. Нынешнее количество можно было бы утроить, не ставя под угрозу способность Германии к самообороне, констатировал глава минобороны.

Ранее, 10 июня, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на южнодонецком и запорожском направлениях Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли девять танков, из которых четыре Leopard, 11 боевых машин пехоты, в том числе пять американских Bradley, 14 боевых бронированных машин и шесть автомобилей.

Спустя два дня, 12 июня, финская газета Helsingin Sanomat подтвердила потерю ВСУ трех из шести переданных Финляндией БМР Leopard 2R. Leopard 2R представляют собой танки-бульдозеры, оснащенные минным плугом. В этом году Хельсинки передал Киеву шесть таких машин.

Американский предприниматель Илон Маск, в свою очередь, выразил уверенность, что основной причиной быстрых и масштабных потерь поставленных западными странами танков украинской армией стало их количество. По его словам, небольшое количество танков легко уничтожается противотанковым оружием и наземными минами. Лучше всего, чтобы их не было вообще либо было много, считает Маск. Кроме того, по мнению предпринимателя, украинским военнослужащим не хватает подготовки в эксплуатации данной техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.