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HS подтвердила потерю ВСУ трех из шести переданных Финляндией Leopard 2R

Helsingin Sanomat: ВСУ потеряли три из шести переданных Финляндией БМР Leopard 2R
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Фото: t.me/ok_spn
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Три из шести боевых машин разминирования (БМР) Leopard 2R, которые Финляндия передала Украине, по всей видимости, были уничтожены, сообщила 12 июня финская газета Helsingin Sanomat (HS).

Издание утверждает, что кадры с уничтоженными БМР были опубликованы в российских Telegram-каналах. Например, в Telegram-канале «Канал специального назначения» размещено фото с коптера от подразделения армейского спецназа России, на котором видна разбитая украинская техника.

«ВСУ потеряли разом три поставленные из Финляндии машины разминирования Leopard 2R HMBV», — сказано в подписи к фото.

Финское издание замечает, что, согласно HS fact checker, опубликованная фотография идентифицируется подлинной.

Leopard 2R, которые Финляндия передала Украине, представляют собой танки-бульдозеры, оснащенные минным плугом. В этом году Финляндия передала Украине шесть Leopard 2R. По данным финских сил обороны, в Финляндии БМР мало использовались, поскольку в зимних условиях их было трудно эксплуатировать.

Специалист по проверке фактов HS Джон Хелин также согласился с подлинностью фото и месторасположением техники в Запорожской области.

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На фоне потерь военной техники заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник 12 июня в беседе с немецкой Tagesspiegel заявил, что Берлин должен поставить Киеву больше боевых танков, машин пехоты и другой бронетехники. По мнению Мельника, Германия может втрое увеличить поставки танков без ущерба для обороноспособности страны.

10 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на южнодонецком и запорожском направлениях ВСУ потеряли девять танков, из которых четыре Leopard, 11 боевых машин пехоты, в том числе пять американских Bradley, 14 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также САУ Caesar.

Также в этот день Минобороны рассказало об уничтожении боевой бронированной техники ВСУ западного производства на запорожском направлении. Там ликвидацию техники осуществили экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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