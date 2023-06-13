HS подтвердила потерю ВСУ трех из шести переданных Финляндией Leopard 2R

Три из шести боевых машин разминирования (БМР) Leopard 2R, которые Финляндия передала Украине, по всей видимости, были уничтожены, сообщила 12 июня финская газета Helsingin Sanomat (HS).

Издание утверждает, что кадры с уничтоженными БМР были опубликованы в российских Telegram-каналах. Например, в Telegram-канале «Канал специального назначения» размещено фото с коптера от подразделения армейского спецназа России, на котором видна разбитая украинская техника.

«ВСУ потеряли разом три поставленные из Финляндии машины разминирования Leopard 2R HMBV», — сказано в подписи к фото.

Финское издание замечает, что, согласно HS fact checker, опубликованная фотография идентифицируется подлинной.

Leopard 2R, которые Финляндия передала Украине, представляют собой танки-бульдозеры, оснащенные минным плугом. В этом году Финляндия передала Украине шесть Leopard 2R. По данным финских сил обороны, в Финляндии БМР мало использовались, поскольку в зимних условиях их было трудно эксплуатировать.

Специалист по проверке фактов HS Джон Хелин также согласился с подлинностью фото и месторасположением техники в Запорожской области.

На фоне потерь военной техники заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник 12 июня в беседе с немецкой Tagesspiegel заявил, что Берлин должен поставить Киеву больше боевых танков, машин пехоты и другой бронетехники. По мнению Мельника, Германия может втрое увеличить поставки танков без ущерба для обороноспособности страны.

10 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на южнодонецком и запорожском направлениях ВСУ потеряли девять танков, из которых четыре Leopard, 11 боевых машин пехоты, в том числе пять американских Bradley, 14 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также САУ Caesar.

Также в этот день Минобороны рассказало об уничтожении боевой бронированной техники ВСУ западного производства на запорожском направлении. Там ликвидацию техники осуществили экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.