Берлин должен поставить Киеву больше боевых танков, машин пехоты и другой бронетехники, заявил заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник 12 июня в интервью Tagesspiegel.

«Каждый [танк] Leopard 2 для решительного наступления буквально на вес золота», — отметил чиновник, указав на утрату украинскими войсками части уже полученных вооружений.

По мнению Мельника, Германия может втрое увеличить поставки танков без ущерба для обороноспособности страны. Всего в арсенале страны около 300 таких боевых машин, первые 18 из них прибыли на Украину в марте.

Кроме того, замглавы МИД Украины попросил Берлин о передаче еще 60 БМП Marder и дальнобойных крылатых ракет Taurus.

10 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на южнодонецком и запорожском направлениях ВСУ потеряли девять танков, из которых четыре Leopard, 11 боевых машин пехоты, в том числе пять американских Bradley, 14 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также САУ Caesar.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.