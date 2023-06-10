Минобороны сообщило о потерях ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях

Общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком и запорожском направлениях за минувшие сутки составили до 300 военных, девять танков, в том числе четыре Leopard. Об этом 10 июня сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Общие потери украинских войск на данных направлениях за сутки составили до 300 военнослужащих, девять танков, из которых четыре Leopard, 11 боевых машин пехоты, в том числе пять американских Bradley, 14 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка Cezar производства Франции», — сказал он.

Он отметил, что в Запорожской области в районах Новоданиловки и Малой Токмачки поражено две колонны бронетехники украинских боевиков.

Как обратил внимание представитель Минобороны, в течение суток ВСУ продолжали безуспешные попытки наступления на южнодонецком и запорожском направлениях.

«На запорожском направлении активными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами армейской авиации и артиллерии отражены две атаки противника силами до батальона, усиленного танками, в направлении населенных пунктов Яблоневое и Новопокровка Запорожской области», — сказал Конашенков.

Также он рассказал, что Вооруженные силы (ВС) России поразили штаб 10-й горно-штурмовой и 60-й механизированной бригады ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР) и в Харькове. Кроме того, поражено 93-е артподразделение ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.