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Минобороны РФ показало видео уничтожения техники ВСУ на запорожском направлении

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Фото: Министерство обороны РФ
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Минобороны России в субботу, 10 июня, показало видео уничтожения боевой бронированной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) западного производства на запорожском направлении.

Ликвидацию техники осуществили экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52.

На кадрах видно, как военные нацеливаются на колонну бронетехники и наносят по ней удар управляемой ракетой.

После уничтожения нескольких бронированных машин остальные попытались рассредоточиться, но были также ликвидированы.

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Накануне, 9 июня, командующий группировкой ВС РФ на запорожском направлении Александр Романчук рассказал, что ВСУ не смогли внезапно атаковать российскую армию. Первые крупные потери украинские силы понесли при попытке преодоления минного поля, где они тут же потеряли четыре танка. После этого в работу включились российские расчеты ракетных комплексов.

Также в пятницу Романчук сообщил, что танковая колонна ВСУ пыталась пройти в направлении российских позиций на запорожском направлении, однако атака была успешно отражена.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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