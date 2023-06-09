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Командующий группировкой ВС РФ рассказал о разгроме ВСУ под Запорожьем

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в четверг, 8 июня, пошли в наступление большим количеством боевой силы, но были разгромлены под Запорожьем. Об этом в пятницу, 9 июня, рассказал командующий группировкой Вооруженных сил России на запорожском направлении Александр Романчук.

«Ночью противник предпринял попытку перехода в наступление. Ему предшествовала мощная огневая подготовка, противник наносил удары авиацией, ракетными войсками, артиллерией по позициям наших войск на переднем крае, в глубине обороны, по пунктам управления», — заявил он.

По словам Романчука, украинская армия перешла в наступление в два часа ночи 8 июня.

ВСУ не смогли внезапно атаковать российскую армию. Первые крупные потери украинские силы понесли при попытке преодоления минного поля, где они тут же потеряли четыре танка. После этого в работу включились российские расчеты ракетных комплексов.

Противник вынужденно остановился и отказался от попыток преодолеть минное поле.

«В дальнейшем удары начали наносить летчики. Их вклад в огневое поражение составил девять танков и БМП (боевая машина пехоты. — Ред.) врага», — рассказал командующий.

Российскими артиллеристами были подавлены украинские орудия на огневых позициях. Связь между различными украинскими частями была нарушена благодаря работе подразделений радиоэлектронной борьбы.

Потеряв большое количество боевой силы, ВСУ отказались от наступления и вынужденно отступили.

«Потери противника составили до 350 человек, более 30 танков, в том числе три Leopard и более 10 БМП», — подчеркнул Романчук.

Командующий 58-й ОА ЮВО Иван Попов подчеркнул, что в попытке контрнаступления принимали участие самые боеспособные и опытные украинские соединения.

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В этот же день сообщалось, что минометный расчет ВС РФ подавил опорный пункт украинских боевиков на участке их ожидаемой атаки на запорожском направлении. Слаженная работа оператора беспилотников и минометного расчета позволила подавить активность противника.

Также командир подразделения ВС РФ сообщил, что танковая колонна ВСУ пыталась пройти в направлении российских позиций на запорожском направлении, однако атака была успешно отражена.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что ВСУ ночью пытались прорвать оборону на запорожском направлении. По словам министра, силы разведки своевременно обнаружили противника и нанесли превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами.

Также Минобороны сообщило, что артиллеристы минометчики Воздушно-десантных войск (ВДВ) поразили технику и личный состав ВСУ в зоне проведения спецоперации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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