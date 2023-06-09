Минометный расчет ВС РФ подавил опорный пункт ВСУ на запорожском направлении

Минометный расчет ВС РФ подавил опорный пункт украинских боевиков на участке их ожидаемой атаки на запорожском направлении. Об этом 9 июня сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что российская воздушная разведка обнаружила скопление живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) у опорного пункта. Слаженная работа оператора беспилотников и минометного расчета позволила подавить активность противника.

Как сообщил российский военный, обстановка напряженная, но подразделение справляется. По его словам, украинские боевики не применяют «каких-то сверхспособностей», военнослужащие ВС РФ предугадывают их действия.

В этот же день командир подразделения ВС РФ сообщил, что танковая колонна ВСУ пыталась пройти в направлении российских позиций на запорожском направлении, однако атака была успешно отражена.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что ВСУ ночью пытались прорвать оборону на запорожском направлении. По словам министра, силы разведки своевременно обнаружили противника и нанесли превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами.

Командующий группировкой ВС РФ на запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук сказал, что при отражении наступления ВСУ уничтожено три танка Leopard. Как уточнил командующий группировкой, общие потери противника составили до 350 человек личного состава, более 30 танков и более 10 БМП.

Также Минобороны сообщило, что артиллеристы минометчики Воздушно-десантных войск (ВДВ) поразили технику и личный состав ВСУ в зоне проведения спецоперации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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