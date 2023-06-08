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Армия
ВС РФ за сутки уничтожили три танка Leopard на запорожском направлении
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ВС РФ за сутки уничтожили три танка Leopard на запорожском направлении

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Фото: Global Look Press/Francisco J. Olmo
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При отражении наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении уничтожено три танка Leopard, сообщил командующий группировкой Вооруженных сил (ВС) РФ на этом участке генерал-полковник Александр Романчук 8 июня.

По его словам, перед попыткой наступления на данном направлении украинские националисты осуществили удары по позициям российских войск, в том числе по пунктам управления и объектам тыла.

«Действиями разведывательных подразделений противнику не удалось достичь внезапности в выполнении своей задачи», — подчеркнул в интервью генерал-полковник.

Для отражения наступления привлекались бомбардировщики и штурмовая авиация. Первые серьезные потери противник понес при попытке преодоления минных полей, на них подорвались четыре танка.

Как уточнил командующий группировкой, общие потери ВСУ составили до 350 человек личного состава, более 30 танков, в том числе три Leopard, и более 10 боевых машин пехоты.

Романчук добавил, что президент России Владимир Путин получил от командующего войсками военного округа доклады по обстановке накануне наступления Киева, а также утром по результатам боя.

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Ранее в этот день министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ в ночь на четверг, 8 июня, пытались прорвать оборону на запорожском направлении. По его словам, противник пошел в атаку силами 47-й механизированной бригады численностью до 1,5 тыс. человек и 150 единиц бронетехники.

Кроме того, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов также сообщил в этот день о бое между российскими силами и ВСУ на запорожском направлении. По его словам, украинская танковая группа пошла в наступление на ореховском участке — между Малой Токмачкой и Новоданиловкой. Он отметил высокую интенсивность боя.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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