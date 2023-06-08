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Минометчики ВДВ РФ нанесли огневой удар по позициям ВСУ в зоне СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Артиллеристы минометчики Воздушно-десантных войск (ВДВ) поразили технику и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной операции. Об этом 8 июня сообщает Министерство обороны РФ.

При выполнении боевых задач десантники ведут разведку позиций противника с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Выявив цели в лесном массиве, расчеты 120-миллиметровых минометов поддерживают пехоту, уничтожают наблюдательные и опорные пункты противника, наносят ущерб резервам.

Действовать приходится максимально быстро — на счету каждая минута. Необходимо занять позицию, вычислить исходные данные для стрельбы и произвести выстрел. После этого по цели выпускают более десятка боеприпасов. Скорость и точность достигается благодаря слаженной работе военных и корректировке огня с помощью дрона.

«Специфика такова: противник углубился — значит, сначала закидываем туда зажигательную мину. Они начинают суетиться <...> вылезают из своих нор, блиндажей. Всё, корректировщик это видит, говорит — давай осколочным», — поделился командир взвода, старший офицер батареи с позывным «Водолей».

Помимо прочего, артиллеристы-десантники ведут контрбатарейную борьбу, уничтожая минометные и орудийные расчеты ВСУ.

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Накануне в оборонном ведомстве показали боевую работу расчетов артиллерийских установок «Мста-Б» на северском направлении. Отмечается, что подразделения тульского соединения ВДВ поразили огневые средства, вооружение, технику и живую силу противника.

6 июня, МО заявило, что бронегруппа ВДВ огнем из БМД-4М уничтожила наблюдательный пункт ВСУ в лесном массиве. По данным разведки, на посту находилось до пяти служащих ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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