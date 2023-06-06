Силы ВДВ России уничтожили наблюдательный пункт ВСУ из БМД-4М

Российские военнослужащие используют боевые машины десанта 4-й модели (БМД-4М) для подавления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках спецоперации по защите Донбасса. Об этом 6 июня сообщило Министерство обороны РФ.

Так, бронегруппа Воздушно-десантных войск (ВДВ) огнем из БМД-4М уничтожила наблюдательный пункт неприятеля в лесном массиве. По данным разведки, на посту находилось до пяти боевиков ВСУ.

Обстрел велся из 100-миллиметровых пушек с закрытых позиций на удалении около 4 км по навесной траектории. Корректировка огня осуществлялась с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Благодаря точным целеуказаниям и слаженной работе экипажей боевых машин удалось ликвидировать большую часть личного состава противника в укрытиях. После завершения работы десантники оперативно сменили огневые позиции.

Как отметил механик-водитель БМД-4М с позывным Молот, группа может проводить до 10 таких выездов в день. При этом военные стараются загружать припасы с расчетом на стопроцентное применение, чтобы не допустить случайной детонации боекомплектов.

Также боец высоко оценил характеристики машины, с которой ему приходится работать.

«Двигатель, гидросистема, коробка — это всё идет именно в плюсы, именно в скорость, то есть нет потери времени. <...> Просто рукой переключил на следующую передачу, если надо ускориться», — поделился он.

6 июня пресс-служба МО России заявила об уничтожении восьми танков Leopard немецкого производства и 1,5 тыс. боевиков ВСУ на южнодонецком направлении. Кроме того, суммарные потери техники неприятеля составили 28 танков и 109 боевых бронированных машин.

В этот же день оборонное ведомство сообщило, что ВСУ 5 июня возобновили наступательную деятельность на южнодонецком направлении, сосредоточив основные усилия на Времевском выступе. Боевые действия были зафиксированы в районах населенных пунктов Новодаровка и Левадное.

Как подчеркнули в МО, по противнику «было нанесено комплексное огневое поражение силами армейской, штурмовой и оперативно-тактической авиации, ракетными войсками и артиллерией, а также тяжелыми огнеметными системами».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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