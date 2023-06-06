В МО РФ заявили о новых попытках наступления ВСУ на Времевском выступе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) возобновили наступательную деятельность на южнодонецком направлении. Об этом во вторник, 6 июня, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

«В течение 5-го июня противник продолжил ведение наступления, сосредоточив основные усилия на Времевском выступе», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Боевые действия были зафиксированы в районах населенных пунктов Новодаровка и Левадное. При этом накануне ВСУ понесли ощутимые потери, в связи с чем остатки 23-й и 31-й механизированных бригад переформировали в отдельные сводные подразделения. Также в качестве поддержки к ним направили дополнительную бригаду.

В то же время противник активизировался в направлении совхоз «Октябрьский» и Новодонецкое, где выступила 37-й бригада морской пехоты с усилением, основу которого составили подразделения 68-й горной егерской бригады ВСУ.

Как подчеркнули в Минобороны, по неприятелю «было нанесено комплексное огневое поражение силами армейской, штурмовой и оперативно-тактической авиации, ракетными войсками и артиллерией, а также тяжелыми огнеметными системами».

5 июня МО РФ заявило о попытке ВСУ атаковать российские войска на южнодонецком направлении. В конечном итоге противник был отброшен на исходные позиции.

Кроме того, оборонное ведомство показало видео уничтожения техники украинских боевиков в зоне специальной военной операции. С помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) был снят процесс ликвидации боевых машин националистов, которые двигались по полю между полосами лесопосадок.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».