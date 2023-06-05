Минобороны сообщило о новых попытках атаки ВСУ на южнодонецком направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли новые попытки атак на южнодонецком направлении в районе совхоза «Октябрь» и поселка Новодонецкое, сообщило 5 июня Министерство обороны РФ.

«В результате комплексного огневого поражения он (противник. — Ред.) понес значительные потери и к утру 5 июня был отброшен на исходные позиции», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Также МО России указало на безуспешные попытки украинских военных 4 июня прорвать оборону российских войск.

Минобороны отметило, что 31-я механизированная бригада ВСУ, которая пыталась атаковать в районе населенного пункта Нескучное, лишилась более 250 своих военных, а также 16 танков, 24 боевых бронированных машин. Российские военнослужащие взяли в плен пять украинских солдат. Вооруженные силы России (ВС РФ) благополучно сдерживают наступление ВСУ огнем артиллерии и ударами авиации группировки войск «Восток».

Ранее в этот день Минобороны РФ показало видео уничтожения техники украинских боевиков при попытке их крупномасштабного наступления на южнодонецком направлении в зоне специальной военной операции (СВО). С беспилотного летательного аппарата (БПЛА) снят процесс поражения техники ВСУ, которая двигалась по полю между полосами лесопосадок.

СВО по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.