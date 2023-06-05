Реклама
Прямой эфир
Общество
Попова поручила выявить и изъять всю продукцию под брендом «Мистер Сидр»
Мир
Украину заподозрили в обмане с использованием F-16
Мир
НАТО отработает борьбу с БПЛА и крылатыми ракетами
Политика
Правительство продлило упрощенный ввоз лекарств в Россию до конца 2024 года
Общество
В Приамурье возбудили дело против судьи турнира по ММА после смерти мальчика
Общество
Правительство обязало иностранных инвесторов согласовывать вылов скумбрии и трески
Армия
Росгвардия обнаружила семь беспилотников ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
Мир
Гросси заявил о нарастании военной активности в зоне ЗАЭС
Экономика
Раунд консультаций между Россией и ООН по зерновой сделке пройдет 9 июня
Общество
Песков назвал фейком «обращение Путина» по радио
Мир
В МИД РФ сообщили о возобновлении инспекций судов в рамках зерновой сделки
Мир
В Индии возбудили уголовное дело после гибели людей из-за столкновения поездов
Сюжет:

Минобороны сообщило о новых попытках атаки ВСУ на южнодонецком направлении

Минобороны: наступление ВСУ успешно сдерживается активными действиями группировки «Восток»
0
Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли новые попытки атак на южнодонецком направлении в районе совхоза «Октябрь» и поселка Новодонецкое, сообщило 5 июня Министерство обороны РФ.

«В результате комплексного огневого поражения он (противник. — Ред.) понес значительные потери и к утру 5 июня был отброшен на исходные позиции», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Также МО России указало на безуспешные попытки украинских военных 4 июня прорвать оборону российских войск.

Минобороны отметило, что 31-я механизированная бригада ВСУ, которая пыталась атаковать в районе населенного пункта Нескучное, лишилась более 250 своих военных, а также 16 танков, 24 боевых бронированных машин. Российские военнослужащие взяли в плен пять украинских солдат. Вооруженные силы России (ВС РФ) благополучно сдерживают наступление ВСУ огнем артиллерии и ударами авиации группировки войск «Восток».

Сняты с хранения: ВКС России уничтожают склады боеприпасов ВФУ
Интенсивные ракетные удары мешают ВФУ сосредоточить силы для контрнаступления, говорят эксперты

Ранее в этот день Минобороны РФ показало видео уничтожения техники украинских боевиков при попытке их крупномасштабного наступления на южнодонецком направлении в зоне специальной военной операции (СВО). С беспилотного летательного аппарата (БПЛА) снят процесс поражения техники ВСУ, которая двигалась по полю между полосами лесопосадок.

СВО по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023