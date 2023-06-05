Минобороны РФ показало кадры уничтожения техники ВСУ на южнодонецком направлении

Минобороны РФ в понедельник, 5 июня, опубликовало видео уничтожения техники украинских боевиков при попытке их крупномасштабного наступления на южнодонецком направлении в зоне специальной военной операции (СВО).

На кадрах видны снятые с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) кадры поражения украинской техники, двигавшейся по полю между полосами лесопосадок.

Ранее в понедельник официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге сообщил, что на южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, а также 16 танков, 26 боевых бронированных машин и 14 автомобилей при попытке наступления.

Кроме того, в Минобороны в этот день сообщили об уничтожили украинских боевиков на краснолиманском направлении. Российские военнослужащие Центрального военного округа нанесли удар с помощью тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек».

Накануне глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что боевые столкновения российских военных с украинскими боевиками в районе Времевского выступа на запорожском направлении длились более восьми часов. ВСУ понесли потери в живой силе и бронетехнике.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.