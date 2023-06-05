Стало известно об окончании восьмичасовых боев на запорожском направлении

Более восьми часов длилось противостояние российских военных с украинскими националистами в районе Времевского выступа на запорожском направлении, сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 4 июня.

«На данный момент боевые столкновения, которые длились более восьми часов, прекратились. Противник уже предпринимал ранее на этом участке разведку боем, но сегодня она была более активная и массовая», — сказал он «РИА Новости».

Рогов уточнил, что украинские войска понесли потери в живой силе и бронетехнике. Попытки прорыва пресечены, наступления более не фиксируются.

Ранее Рогов сообщал, что 4 июня были предприняты попытки прорвать фронт на запорожском направлении, но российские военные не дали этого сделать — враг был отброшен, но бои длились несколько часов.

Кроме того, в этот день сообщалось о ликвидации российской армией 37 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке форсировать Днепр и выйти к островам Великий и Бокаевский. Помимо этого, на херсонском направлении соединения группировки войск «Днепр» уничтожили две украинские лодки и миномет калибра 120 мм с расчетом в районе острова Корабелов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.