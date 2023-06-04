В Запорожской области сообщили об отражении попытки атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ), включая польских наемников, предприняли попытку прорвать запорожский фронт в районе Времевского выступа, однако российскими силами были отброшены назад. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале 4 июня.

По его словам, основные боевые действия развернулись в населенных пунктах Новодаровка и Ровнополь. ВСУ не смогли продвинуться дальше 400 м, утверждает Рогов.

«Благодаря качественной обороне наших бойцов из 5-й общевойсковой Краснознаменной армии ВВО и точным ударам ВКС РФ <...> враг понес потери (не менее 10 единиц бронетехники и около 50 боевиков)», — говорится в его сообщении.

Официальных заявлений от Минобороны России не поступало.

Ранее в этот день сообщалось о ликвидации российской армией 37 боевиков ВСУ при попытке форсировать Днепр и выйти к островам Великий и Бокаевский.

Помимо этого, на херсонском направлении соединения группировки войск «Днепр» уничтожили две украинские лодки и миномет калибра 120 мм с расчетом в районе острова Корабелов.

Кроме того, ударом огнеметных систем «Солнцепек» российские военные уничтожили пункт дислокации украинских боевиков около Гуляйполя в Запорожской области.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.