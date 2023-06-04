Силы РФ уничтожили 37 боевиков ВСУ при попытке форсировать Днепр

Вооруженные силы (ВС) РФ ликвидировали 37 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке форсировать Днепр и выйти к островам Великий и Бокаевский. Еще 23 боевика получили ранения. Об этом в воскресенье, 4 июня, сообщили журналистам в экстренных службах региона.

«В результате огневого поражения две лодки противника и два автомобиля типа «пикап» уничтожены, 37 военных ВСУ погибли, 23 получили ранения различной степени тяжести», — сказал представитель экстренных служб.

Он также сообщил, что на херсонском направлении соединения группировки войск «Днепр» уничтожили две лодки противника и миномет калибра 120 мм с расчетом в районе острова Корабелов. При этом было уничтожено четыре боевика, трое были ранены.

Помимо этого, российские войска нанесли удар по месту временной дислокации одного из подразделений ВСУ у Дарьевки. В результате удара десять украинских боевиков были ликвидированы, еще пятеро получили ранения.

28 мая сообщалось, что на херсонском направлении российские силы уничтожили гаубицу Д-30 и самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика», 11 военных ВСУ было ликвидировано.

Ранее, в апреле, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил о невозможности для ВСУ перебросить технику на левый берег Днепра. По его словам, у них не получится возвести и понтонную переправу, потому что ее потопят за несколько минут. Сальдо добавил, что на левом берегу Днепра сконцентрирована большая группировка российских сил.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.