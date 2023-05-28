На херсонском направлении Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили гаубицу Д-30 и самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика». Об этом сообщил неназванный представитель экстренных служб региона 28 мая.

Уточняется, что в результате атаки погибли 11 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Огонь велся по населенному пункту Новокаиры и в районе Янтарного, уточняет ТАСС.

Ранее в этот день стало известно, что российская авиация нанесла удары по позициям ВСУ и наемников на купянском направлении в зоне спецоперации. В результате уничтожены один наблюдательный пост, два блиндажа и 15 украинских боевиков.

Накануне российские военные из реактивной системы залпового огня «Град» уничтожили гаубицу Д-30 и минометный расчет ВСУ в районе населенного пункта Кучеровка.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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