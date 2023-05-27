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ВС РФ из РСЗО «Град» уничтожили гаубицу Д-30 и минометный расчет ВСУ

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Фото: ТАСС/Никита Цицаги
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Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский 27 мая сообщил, что российские войска огнем из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» уничтожили гаубицу Д-30 и минометный расчет Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении.

«В ходе боевых действий на купянском направлении артиллерией группировки войск «Запад» огнем из реактивной системы залпового огня «Град» в районе населенного пункта Кучеровка поражена гаубица Д-30 и уничтожен минометный расчет противника», — приводит его слова ТАСС.

Зыбинский отметил, что в ходе наступления в районе населенного пункта Молчаново штурмовыми отрядами ВС РФ было уничтожено до взвода украинских боевиков, один наблюдательный пост и три блиндажа ВСУ.

Также по его словам, российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по районам сосредоточения личного состава, вооружению и военной технике 92-й отдельной механизированной бригады и по подразделениям территориальной обороны Украины.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны (ПВО) огнем из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» ликвидирован беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Валькирия», добавил Зыбинский.

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Ранее в этот день корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин показал, как российские военные сдерживают контрнаступательные действия украинских боевиков на артемовское направлении. После потери Артемовска ВСУ пытаются пробиться с его флангов. Расчеты РСЗО «Град» и танковые экипажи отрезают для противника все пути к наступлению.

17 мая российские военнослужащие расчетов РСЗО «Град» Центрального военного округа (ЦВО) применили агитационные снаряды по позициям ВСУ. Они представляют собой снаряд с боевой частью, в который вместо поражающих элементов и взрывчатого вещества загружены рулоны с агитационными листовками. В каждой листовке содержатся призывы к военнослужащим ВСУ сдаться.

До этого, 12 мая, в ходе проведения воздушной разведки расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов вскрыли замаскированные позиции ВСУ и передали информацию на командный пункт артиллерии, после чего расчеты РСЗО «Град» нанесли удар по украинским позициям.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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