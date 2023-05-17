Российские артиллеристы применили агитационные снаряды на позиции ВСУ

Российские военнослужащие расчетов реактивных систем залпового огня «Град» Центрального военного округа (ЦВО) применили агитационные снаряды по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции по защите Донбасса, о чем сообщило Минобороны в среду, 17 мая.

Специальные агитационные снаряды для реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 представляют собой снаряд с боевой частью, в который вместо поражающих элементов и взрывчатого вещества загружены рулоны с агитационными листовками. В каждой листовке содержатся призывы к военнослужащим ВСУ сдаться.

«Листовки довольно интересные, в виде денег. Когда боевики замечают их на своих позициях, автоматически включается чувство поднять, так как выглядят, как реальные деньги, размер один в один. Они их поднимают, видят, что нужно сдаваться в плен. <…> На самом деле метод эффективный, поэтому он сейчас применяется и в зоне проведения спецоперации», — рассказал военнослужащий ЦВО с позывным Бажов.

Взрыватели агитационных снарядов срабатывают по времени в зависимости от того, какое расстояние преодолеют. Из одного снаряда листовки разбрасываются на площади около 1 кв. км.

«Два воздействия. Первое — психологическое. Подрывать моральный дух украинских военнослужащих. И второе — это чтобы они одумались, не шли в наступление, не теряли свои жизни, а вернулись к своим семьям», — подчеркнул военнослужащий ЦВО с позывным Альфа.

В сентябре прошлого года «Известия» показали способы психологического воздействия российской армии на служащих ВСУ. Военные используют листовки и громкоговорители с призывами добровольно сложить оружие. В листовках содержится подробная последовательность действий по добровольной сдаче в плен для украинцев, а на обратной стороне — номер для связи.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.