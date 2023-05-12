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Расчеты РСЗО «Град» нанесли удар по позициям ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Подразделения реактивной артиллерии ВДВ в рамках проведения спецоперации по защите Донбасса продолжают выполнять огневые задачи по поражению артиллерийских батарей Вооруженных сил Украины (ВСУ), разрушению замаскированных оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники. Минобороны России в пятницу, 12 мая, опубликовало кадры боевой работы расчета РСЗО «Град».

В ходе проведения воздушной разведки расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов вскрыли замаскированные позиции ВСУ и передали информацию на командный пункт артиллерии, после чего расчеты РСЗО на штатной технике выдвинулись в район выполнения боевых задач.

«Моя задача как командира боевой машины проконтролировать правильную наводку, и правильность постановки ее на огневой позиции. «Град» — машина надежная, она мне за время ее эксплуатации именно мной очень понравилась. Она надежная, и никогда меня не подводила именно на огневой позиции. Она неприхотлива в обслуживании и легка в эксплуатации», — поделился мнением командир боевой машины с позывным «Пятый».

По его словам, расчеты корректирует старший офицер батареи. С получением координат целей от операторов БпЛА, расчеты РСЗО «Град» нанесли удар по выявленным позициям противника. Реактивные снаряды были выпущены по заданному квадрату.

«Сколько я работаю наводчиком, никаких сложностей не было, она мобильная, очень удобно на ней работать. Подготовка идет отлично, каждый расчет подготавливается отдельно вне боя, проводятся занятия, чтобы повысить квалификацию», — рассказал наводчик РСЗО «Град» с позывным «Мэт».

Перезаряжание РСЗО «Град» расчеты производят в запасных районах, после чего выдвигаются на новые огневые позиции для нанесения ударов по вновь выявленным целям.

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Ранее, 11 мая, стало известно, что служащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) нанесли огневое поражение противнику с помощью самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика». Разведчики обнаружили взводные опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесном массиве и незамедлительно передали информацию с дронов артиллеристам.

Накануне в оборонном ведомстве рассказали, что подразделения ВДВ организовали активную оборону позиций от украинских боевиков. Десантники использовали стрелковое оружие и гранатометы. В конечном итоге противнику был нанесен серьезный ущерб.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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