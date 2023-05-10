Подразделения ВДВ ликвидировали группу боевиков ВСУ в зоне СВО

Подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) отразили атаки противника в зоне спецоперации. Об этом 10 мая сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские военнослужащие организовали активную оборону позиций от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, получив информацию о приближающейся группе боевиков, командир подразделения принял решение дать отпор.

Для противостояния десантники использовали стрелковое оружие и гранатометы. Проявляя мужество и отвагу, бойцы ВС РФ выполнили прицельные удары по вражескому формированию и нанесли серьезное огневое поражение националистам.

Благодаря усилиям служащих ВДВ, украинские боевики не смогли достигнуть опорных пунктов российской армии.

Ранее, 8 мая, стало известно, что подразделение ВС РФ под командованием старшего лейтенанта Геннадия Игнатенко на протяжении четырех месяцев удерживало рубежи вдоль стратегически важных федеральных трасс и транспортных узлов.

До этого, 4 мая, сообщалось, что артиллерийские подразделения ВДВ точным огнем с закрытых огневых позиций разбили взводный опорный пункт боевиков ВСУ, мешающий продвижению штурмовых отрядов российской армии.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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