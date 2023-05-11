Бойцы ВДВ уничтожили подразделения ВСУ из гаубиц 2С1 «Гвоздика»

Служащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) нанесли огневое поражение противнику с помощью самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика». Об этом 11 мая сообщило Минобороны РФ.

Разведчики обнаружили взводные опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесном массиве и незамедлительно передали информацию с дронов артиллеристам.

Бойцы Тульского соединения ВДВ вывели 122-миллиметровые гаубицы на закрытые позиции и точными ударами ликвидировали мотострелковое подразделение националистов. После первых выстрелов корректировщики дали рекомендации для повышения эффективности, а по выполнении задачи расчеты оперативно сменили местоположение.

Как отметил командир самоходно-артиллерийских батареи с позывным «Енисей», такие цели появляются регулярно, поэтому работа по ним идет без каких-либо сложностей.

По словам наводчика с позывным «Иваныч», немного сложнее иметь дело с движущимися объектами: танками, «Уралами», тогда как статичные цели ликвидируются быстро и эффективно. Кроме того, добавил он, российская техника очень надежная.

Между тем у противника дела обстоят хуже.

«Есть какие-то командиры, которые могут управлять личным составом (ВСУ), но этот личный состав не подготовлен. Не было возможности, наверное, либо в связи с большими потерями нет таких опытных бойцов», — поделился «Енисей».

Накануне в оборонном ведомстве рассказали, что подразделения ВДВ организовали активную оборону позиций от украинских боевиков. Десантники использовали стрелковое оружие и гранатометы. В конечном итоге противнику был нанесен серьезный ущерб.

До этого, 4 мая, сообщалось, что артиллеристы ВДВ точным огнем с закрытых огневых позиций разбили взводный опорный пункт ВСУ, мешающий продвижению штурмовых отрядов российской армии.

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