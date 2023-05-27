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ВС РФ стянули дополнительные подразделения на артемовское направление

«Известия» увидели работу артиллеристов и танкистов на артемовском направлении
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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После потери Артемовска боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются пробиться с его флангов. Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин увидел, как российские военные сдерживают контрнаступательные действия украинских боевиков.

ВСУ привлекают к боевым действиям на этом направлении свои резервы, не считаясь, при этом, с потерями. Российские бойцы в свою очередь стянули дополнительные подразделения.

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» и танковые экипажи отрезают для националистов все пути к наступлению. Удары российские бойцы наносят и из оперативно-тактического комплекса «Гром».

«Мы подбили два орудия польской установки с помощью расчета БПЛА и корректировщика. Машина (польская. — Ред.) такая, что ранения получаются тяжелыми», — боец с позывным «Сварной».

Командир танкового взвода «Хан» рассказал, что работа ведется с закрытых огневых позиций, так как у украинских боевиков много противотанковых средств.

«Недавно уничтожили скопление противника в районе Веселого. Подъехали машины (украинские. — Ред.) по типу пикапа, мы быстренько подлетели, отстреляли, попадание было примерно 25 м», — добавил военный.

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Ранее, 26 мая, стало известно, что Артемовск включен в зону ответственности администрации города Шахтерска в Донецкой Народной Республике (ДНР).

О полном взятии Артемовска российскими силами стало известно 20 мая.

Позднее, 24 мая, Пушилин сообщил, что сотрудники МВД начали работу в Артемовске. Он отметил, что полицейские в том числе проверят, остались ли в городе мирные жители. Затем в Артемовске планируется работа и других ведомств.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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