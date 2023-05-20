Пригожин сообщил о полном освобождении Артемовска

Российские силы полностью освободили Артемовск (украинское название — Бахмут). Об этом сообщил в субботу, 20 мая, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Сегодня, 20 мая, в 12:00 полностью был взят Бахмут», — приводит слова Пригожина его пресс-служба.

С 25 мая ЧВК «Вагнер» будет выводить свои подразделения. Операция по взятию города длилась 224 дня, добавил Пригожин.

Ранее в этот день сотрудники ЧВК «Вагнер» рассказали корреспонденту «Известий» Дмитрию Зименкину, что российские силы полностью зачистили украинский укрепрайон под названием «Гнездо», который находится на западной окраине Артемовска в паре сотен метров до линии боевого соприкосновения. Отмечалось, что противник остается в самой малой части города — в частном секторе и ряде многоэтажек.

18 мая врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что существуют все предпосылки к тому, что освобождение Артемовска состоится в ближайшее время.

Тогда же немецкая газета Bild сообщила о том, что российские войска контролируют 99% Артемовска.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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