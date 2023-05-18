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Пушилин назвал перспективу полного освобождения Артемовска достаточно близкой

Глава ДНР Пушилин: перспектива освобождения Артемовска достаточно близкая
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Существуют все предпосылки к тому, что освобождение Артемовска (украинское название — Бахмут) состоится в ближайшее время. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 18 мая.

По его словам, непростую ситуацию создает противник, который регулярно перебрасывает резервы. Однако сотрудники ЧВК «Вагнер» все равно продвигаются по этому направлению и укрепляются на флангах.

«Перспектива [освобождения] достаточно близкая», — сказал Пушилин в беседе с «РИА Новости».

При этом говорить о точной дате освобождения пока сложно, так как украинское командование продолжает «перемалывать своих людей в мясорубке».

Вместе с тем, обсуждая тему контрнаступления, врио главы ДНР заявил о том, что Запад заставит киевских властей так или иначе провести эту наступательную операцию из-за вложенных материальных ресурсов.

«Трудно говорить, это (контрнаступление. — Ред.) может произойти в любой момент, но наши Вооруженные силы готовы к любому развитию событий», — заключил Пушилин.

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Ранее в этот день немецкая газета Bild сообщила о том, что российские войска контролируют 99% Артемовска. По данным издания, на текущий момент Вооруженные силы Украины контролируют только одну сторону самой западной улицы города.

Также 17 мая газета The New York Times написала, что ситуация на линии боевого соприкосновения в Артемовске настолько ухудшилась, что командующие украинской армией отправляют туда только добровольцев.

В минобороны Украины тоже подтвердили, что российские силы продвигаются в Артемовске и, по данным ведомства, ВСУ удерживают 20 кв. км в окрестностях города.

Спецоперация по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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