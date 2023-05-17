В минобороны Украины заявили о продвижении российских войск в Артемовске

Российские войска продвинулись в Артемовске (украинское название — Бахмут), где идут ожесточенные бои, сообщила 17 мая замминистра обороны Украины Анна Маляр в Telegram-канале



Она отметила, что украинские силы продолжают удерживать 20 кв. км в окрестностях Артемовска, которые якобы удалось освободить ранее.

«Всё, что в военном плане можно сделать в этой ситуации — наше командование и бойцы делают», — считает Маляр.

Ранее в этот же день подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке, военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что Киев стягивает силы в населенные пункты близ Артемовска.

15 мая врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские силы заняли в Артемовске ключевые высотки и продвигаются вперед.

Спецоперация по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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