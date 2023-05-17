NYT заявила об отправке ВСУ только добровольцев в Артемовск из-за трудной ситуации

Ситуация на линии боевого соприкосновения в Артемовске (украинское название — Бахмут) настолько ухудшилась, что командующие украинской армией отправляют туда только добровольцев. Об этом пишет газета New York Times 17 мая.

«Если вы вошли в Бахмут, вы должны знать, что вы можете оттуда больше никогда не вернуться», — цитирует издание слова одного из украинских военных.

Как уточняют солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), ситуация в Артемовске катастрофическая, там никогда не прекращаются обстрелы, а украинских солдат почти выбили из города.

«Войска Москвы по-прежнему удерживают большую часть самого Бахмута, недавние успехи Украины вокруг города невелики, и нет никаких гарантий, что они сохранятся», — отмечает издание.

Ранее в этот день военный эксперт Андрей Марочко заявил, что киевский режим стягивает силы в населенные пункты близ Артемовска. По его словам, это направление силы подтягивают достаточно регулярно, однако из-за частых потерь численность подразделений приблизительно остается на прежних значениях.

16 мая врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отмечал, что на артемовское направление ВС РФ перебросили подкрепление, тем самым усилив фланги.

Он 15 мая отмечал, что российские силы заняли в Артемовске ключевые высотки и продвигаются вперед. Он добавил, что на фронте отмечается активизация украинских военных, однако это еще не контрнаступление. В целом, как подчеркнул Пушилин, ситуация под контролем ВС России.

Спецоперация по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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