Российские силы заняли в Артемовске (украинское название — Бахмут) ключевые высотки и продвигаются вперед. Об этом в понедельник, 15 мая, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Подразделения ЧВК «Вагнер», по его словам, продвигаются в Артемовске.

«В самом Артемовске точно абсолютно есть улучшения <...> [сотрудники ЧВК «Вагнер»] доводят до логического завершения освобождение города Артемовск, что для нас является сейчас важным», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что на фронте отмечается активизация украинских военных, однако это еще не контрнаступление. В целом, как подчеркнул Пушилин, ситуация под контролем ВС России.

Накануне газета The New York Times написала, что украинские военные в Артемовске пожаловались на российские танки и частые артобстрелы.

11 мая стало известно, что Артемовск почти перешел под контроль российских сил, до въезда в город осталось 740 м. По словам сотрудника ЧВК «Вагнер», квартал рядом со зданием Учебно-научного профессионально-педагогического института зачищен от украинских боевиков, штурмовые отряды РФ подошли к последнему укрепленному району, где находится противник.

Спецоперация по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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