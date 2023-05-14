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Украинские военные в Артемовске пожаловались на российские танки и частые артобстрелы

NYT: украинские военные в Артемовске пожаловались на российские танки и частые артобстрелы
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Фото: ТАСС/ Андрей Рубцов
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Вернувшиеся из Артемовска (украинское название — Бахмут) военные Украины сообщили газете The New York Times об испытанном ими ужасе после столкновения с российскими танками и регулярными артобстрелами.

«Российские танки снятся нам в кошмарах. <…> Артиллерийский огонь, ракетные и авиаудары не прекращаются ни на минуту. Каждый метр города под обстрелом», — сообщил командир 24-й мотострелковой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Он подчеркнул, что солдаты ВСУ не могут противостоять армии России по причине нехватки противотанковых ракетных комплексов типа Javelin.

Район и значение: двухдневные атаки ВФУ под Артемовском отбиты
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13 мая официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об освобождении российскими штурмовыми отрядами квартала в северо-западной части Артемовска на донецком направлении.

Кроме того, на данном направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии Южной группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах сел Григоровка, Красное и города Часов Яр Донецкой Народной Республики (ДНР).

11 мая сообщалось, что Артемовск практически перешел под контроль российских сил, до въезда в город осталось 740 м. По словам сотрудника ЧВК «Вагнер», квартал рядом со зданием Учебно-научного профессионально-педагогического института зачищен от ВСУ, штурмовые отряды России подошли к последнему укрепленному району, где находится противник.

10 мая в МО РФ отметили, что штурмовые отряды продолжают наступательные действия в западной и северо-западной частях Артемовска.

Спецоперация по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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