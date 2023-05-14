Украинские военные в Артемовске пожаловались на российские танки и частые артобстрелы
Вернувшиеся из Артемовска (украинское название — Бахмут) военные Украины сообщили газете The New York Times об испытанном ими ужасе после столкновения с российскими танками и регулярными артобстрелами.
«Российские танки снятся нам в кошмарах. <…> Артиллерийский огонь, ракетные и авиаудары не прекращаются ни на минуту. Каждый метр города под обстрелом», — сообщил командир 24-й мотострелковой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Он подчеркнул, что солдаты ВСУ не могут противостоять армии России по причине нехватки противотанковых ракетных комплексов типа Javelin.
13 мая официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об освобождении российскими штурмовыми отрядами квартала в северо-западной части Артемовска на донецком направлении.
Кроме того, на данном направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии Южной группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах сел Григоровка, Красное и города Часов Яр Донецкой Народной Республики (ДНР).
11 мая сообщалось, что Артемовск практически перешел под контроль российских сил, до въезда в город осталось 740 м. По словам сотрудника ЧВК «Вагнер», квартал рядом со зданием Учебно-научного профессионально-педагогического института зачищен от ВСУ, штурмовые отряды России подошли к последнему укрепленному району, где находится противник.
10 мая в МО РФ отметили, что штурмовые отряды продолжают наступательные действия в западной и северо-западной частях Артемовска.
Спецоперация по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.
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