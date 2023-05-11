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Сюжет:

Участник штурмового отряда назвал дистанцию до освобождения Артемовска

«РИА Новости»: российским военным осталось 742 м до полного освобождения Артемовска
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Артемовск (украинское название — Бахмут) почти перешел под контроль российских сил, до въезда в город осталось 740 м. Об этом 11 мая рассказал сотрудник ЧВК «Вагнер» в беседе с «РИА Новости».

По его словам, квартал рядом со зданием Учебно-научного профессионально-педагогического института зачищен от украинских боевиков, штурмовые отряды РФ подошли к последнему укрепленному району, где находится противник.

«Если брать от данного здания по диагонали на дорогу, на выезд из города, то 742 м осталось пройти. Осталось всего ничего», — приводит слова бойца агентство.

Он добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказывают яростное сопротивление и обстреливают российские позиции из артиллерийских орудий.

Уличное продвижение: основные укрепрайоны ВФУ в Артемовске взяты
Атаки российских штурмовых отрядов и удары по украинским резервам решат судьбу города

Ранее, 10 мая, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не сомневается в освобождении Артемовска, город будет удерживаться.

В тот же день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что штурмовые отряды продолжают наступательные действия в западной и северо-западной частях Артемовска.

До этого, 7 мая, командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский обсудил с командирами меры по усилению обороны Артемовска. По его словам, обстановка на территории города напряженная.

6 мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ежедневные потери ВСУ в Артемовске составляют от 400 до 600 человек.

Спецоперация по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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