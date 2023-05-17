В ЛНР сообщили о стягивании украинских сил в район Артемовска

Киевский режим стягивает силы в населенные пункты близ Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке, военный эксперт Андрей Марочко 17 мая.

«Отмечено, что на участке местности Миньковка – Часов Яр по автодорогам идет большое количество военной техники с вооружением, боеприпасами и личным составом», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

По словам Марочко, на это направление силы подтягивают достаточно регулярно, однако из-за частых потерь численность подразделений приблизительно остается на прежних значениях.

16 мая врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отмечал, что на артемовское направление ВС РФ перебросили подкрепление, тем самым усилив фланги.

Он 15 мая отмечал, что российские силы заняли в Артемовске ключевые высотки и продвигаются вперед. Он добавил, что на фронте отмечается активизация украинских военных, однако это еще не контрнаступление. В целом, как подчеркнул Пушилин, ситуация под контролем ВС России.

Спецоперация по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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