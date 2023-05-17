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В ЛНР сообщили о стягивании украинских сил в район Артемовска

Марочко: Киев продолжает стягивать силы под Артемовск, но терпит регулярные потери
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Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
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Киевский режим стягивает силы в населенные пункты близ Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке, военный эксперт Андрей Марочко 17 мая.

«Отмечено, что на участке местности Миньковка – Часов Яр по автодорогам идет большое количество военной техники с вооружением, боеприпасами и личным составом», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

По словам Марочко, на это направление силы подтягивают достаточно регулярно, однако из-за частых потерь численность подразделений приблизительно остается на прежних значениях.

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16 мая врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отмечал, что на артемовское направление ВС РФ перебросили подкрепление, тем самым усилив фланги.

Он 15 мая отмечал, что российские силы заняли в Артемовске ключевые высотки и продвигаются вперед. Он добавил, что на фронте отмечается активизация украинских военных, однако это еще не контрнаступление. В целом, как подчеркнул Пушилин, ситуация под контролем ВС России.

Спецоперация по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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