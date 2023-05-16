Пушилин заявил о переброске подкрепления ВС РФ в Артемовск

Ситуация в Артемовске (украинское название — Бахмут) напряженная, однако российские силы продолжают продвижение. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 16 мая.

Он также добавил, что на это направление Вооруженные силы РФ перебросили подкрепление, тем самым усилив фланги.

«На флангах непростая [ситуация], там близко, наверное, к самым активным действиям противника. Для Украины вообще Артемовск стал самой большой проблемой, и, конечно, они кинули туда достаточно серьезные резервы. Как раз по флангам — основное направление для прощупывания обороны», — сказал Пушилин в эфире «Соловьев Live».

Он также добавил, что у украинских сил были определенные успехи, однако благодаря тому, что российские позиции усилили, «ситуация там должна выровняться».

Резюмируя, врио главы ДНР отметил, что сотрудники ЧВК «Вагнер» продолжают продвигаться, становится всё меньше и меньше тех высоток, которые контролируются противником.

Говоря о других направлениях боев, Пушилин подчеркнул, что на авдеевском направлении несколько укрепрайонов украинских боевиков стали подконтрольны российской стороне. По его словам, за последние периоды на этом направлении есть улучшения наших позиций. Российские силы приближаются к стратегической точке — Авдеевскому коксохимическому заводу.

Днем ранее в Минобороны сообщили, что ожесточенные бои на западе Артемовска продолжаются. В частности, 14 мая на донецком направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 235 человек личного состава, а также военную технику.

15 мая Пушилин заявил, что российские силы заняли в Артемовске ключевые высотки и продвигаются вперед. Он добавил, что на фронте отмечается активизация украинских военных, однако это еще не контрнаступление. В целом, как подчеркнул Пушилин, ситуация под контролем ВС России.

Спецоперация по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.