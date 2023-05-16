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В ДНР заявили о взятии нескольких укреплений ВСУ на авдеевском направлении

Пушилин: на авдеевском направлении российские силы взяли несколько укреплений ВСУ
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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Ситуация на марьинском направлении сложная из-за переброски резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ), успехи есть на авдеевском направлении. Об этом 16 мая заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«На Марьинке сейчас было достаточно горячо, еще пока ситуация не успокоилась, но даже в этих условиях улучшаем позиции», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».

Кроме того, на авдеевском направлении российские силы взяли несколько укреплений украинских войск.

«Наши ребята продвигаются и в направлении Первомайского, есть за последние периоды улучшение позиций, то есть несколько укрепрайонов противника взяли», — подчеркнул Пушилин.

Также руководитель республики отметил, что ситуация на угледарском направлении стабильно напряженная. По его словам, идет позиционное противостояние, украинские боевики регулярно предпринимают попытки улучшить позиции.

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Накануне российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины на авдеевском направлении.

Ранее, 14 мая, российские военнослужащие группы «Восток» ликвидировали разведгруппу ВСУ под Марьинкой.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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