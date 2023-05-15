Минобороны сообщило о продолжении ожесточенных боев на западе Артемовска

Штурмовые отряды продолжают вести бои на западной окраине города Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков 15 мая в ходе брифинга.

Уточняется, что характер боев — ожесточенный.

Кроме того, бои продолжали вести подразделения 4-й мотострелковой бригады в районе населенного пункта Красное Донецкой Народной Республики (ДНР).

Также при содействии армейской авиации и артиллерии южной группировки войск были поражены позиции украинских войск в двух населенных пунктах республики.

«За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено семь самолето-вылетов. Артиллерией группировки выполнены 72 огневые задачи», — добавил Конашенков.

Всего на донецком направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 235 человек личного состава, а также военную технику.

Ранее в этот день врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы заняли в Артемовске ключевые высотки и продвигаются вперед. Он добавил, что на фронте отмечается активизация украинских военных, однако это еще не контрнаступление. В целом, как подчеркнул Пушилин, ситуация под контролем ВС России.

Накануне газета The New York Times написала, что украинские военные в Артемовске пожаловались на российские танки и частые артобстрелы.

11 мая стало известно, что Артемовск почти перешел под контроль российских сил, до въезда в город осталось 740 м. По словам сотрудника ЧВК «Вагнер», квартал рядом со зданием Учебно-научного профессионально-педагогического института зачищен от украинских боевиков, штурмовые отряды РФ подошли к последнему укрепленному району, где находится противник.

Спецоперация по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.