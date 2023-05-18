Bild написала о контроле российскими силами 99% Артемовска

Российские войска контролируют 99% Артемовска (украинское название — Бахмут), и вскоре город может быть полностью взят. Об этом 17 мая написала немецкая газета Bild.

По данным издания, на текущий момент Вооруженные силы Украины контролируют только одну сторону самой западной улицы Артемовска. Там украинские солдаты удерживают около 20 зданий — это, как подсчитали немецкие журналисты, менее 1% площади города.

В материале упоминается и о смене планов Киева. «Задача армии состоит уже не в том, чтобы освободить <...> город, а исключительно в том, чтобы задержать продвижение русских», — говорится в публикации.

Также 17 мая газета The New York Times написала, что ситуация на линии боевого соприкосновения в Артемовске настолько ухудшилась, что командующие украинской армией отправляют туда только добровольцев.

В минобороны Украины тоже подтвердили, что российские силы продвигаются в Артемовске и, по данным ведомства, ВСУ удерживают 20 кв. км в окрестностях города.

За день до этого врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отмечал, что на артемовское направление российские войска перебросили подкрепление, тем самым усилив фланги.

Спецоперация по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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