Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД Китая призвал не допустить конфликт крупных держав на территории Украины
Мир
Лукашенко указал на угрозу глобального конфликта из-за действий НАТО
Общество
В Крыму назвали подрыв причиной схода вагонов у Симферополя
Армия
Bild написала о контроле российскими силами 99% Артемовска
Мир
В МИД России заявили о проработке визита миротворческой миссии Африки в Москву
Мир
В США предрекли последующее уничтожение Россией ЗРК Patriot на Украине
Спорт
ФИФА провела презентацию логотипа чемпионата мира по футболу 2026 года
Общество
Минтранс Крыма анонсировал восстановление поврежденного участка ж/д к вечеру
Происшествия
Губернатор Курской области сообщил о двух пострадавших при атаке беспилотника ВСУ
Армия
В ЛНР сообщили о запрете командования ВСУ посещать передовые позиции офицерам
Происшествия
Аксенов заявил об отсутствии пострадавших при сходе вагонов с зерном с рельсов в Крыму
Мир
В ЛНР заявили об усилении атак ВСУ дронами на краснолиманском направлении
Общество
СК предъявил обвинение трем пытавшимся продать в Москве младенца женщинам
Сюжет:

Bild написала о контроле российскими силами 99% Артемовска

0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские войска контролируют 99% Артемовска (украинское название — Бахмут), и вскоре город может быть полностью взят. Об этом 17 мая написала немецкая газета Bild.

По данным издания, на текущий момент Вооруженные силы Украины контролируют только одну сторону самой западной улицы Артемовска. Там украинские солдаты удерживают около 20 зданий — это, как подсчитали немецкие журналисты, менее 1% площади города.

В материале упоминается и о смене планов Киева. «Задача армии состоит уже не в том, чтобы освободить <...> город, а исключительно в том, чтобы задержать продвижение русских», — говорится в публикации.

Район и значение: двухдневные атаки ВФУ под Артемовском отбиты
Противнику не удалось нащупать слабые места в российской обороне, отмечают эксперты

Также 17 мая газета The New York Times написала, что ситуация на линии боевого соприкосновения в Артемовске настолько ухудшилась, что командующие украинской армией отправляют туда только добровольцев.

В минобороны Украины тоже подтвердили, что российские силы продвигаются в Артемовске и, по данным ведомства, ВСУ удерживают 20 кв. км в окрестностях города.

За день до этого врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отмечал, что на артемовское направление российские войска перебросили подкрепление, тем самым усилив фланги.

Спецоперация по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023