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Российские силы уничтожили один из последних оплотов ВСУ в Артемовске

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Российские силы полностью зачистили укрепрайон украинских военных под названием «Гнездо» на западной окраине Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом 20 мая рассказали корреспонденту «Известий» Дмитрию Зименкину сотрудники ЧВК «Вагнер».

Отмечается, что от «Гнезда» до линии боевого соприкосновения всего пара сотен метров. На предоставленных корреспондентом кадрах видны разрушенные здания и воронки от разорвавшихся снарядов.

«Противник остается в самой малой части города — в частном секторе и немножко в многоэтажках. Но в принципе из «Гнезда» уже противник выбит. Двигаем его очень быстро и уверенно», — рассказал один из сотрудников ЧВК «Вагнер».

По словам бойцов, самый интенсивный бой произошел с группой иностранных наемников, которые укрылись в одном из многоэтажных домов. Противник пытался совершить вылазку, несмотря на то, что был окружен российским силами с трех сторон. Когда вылазка сорвалась, боевики начали отстреливаться. Чтобы добраться до них, российским бойцам пришлось «разобрать здание по частям».

Район и значение: двухдневные атаки ВФУ под Артемовском отбиты
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Теперь под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) остался только один район «Домино» и частный сектор протяженностью 1,46 км.

Подробнее о ситуации на передовой в Артемовске смотрите в это воскресенье, 21 мая, в «Итоговой программе» с Петром Марченко на канале РЕН ТВ в 23:00.

Ранее, 19 мая, военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что противник в районе населенного пункта Часов Яр, находящегося под Артемовском, перебрасывает отдельные группы резервов.

18 мая врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что существуют все предпосылки к тому, что освобождение Артемовска состоится в ближайшее время. По его словам, непростую ситуацию создает противник, который регулярно перебрасывает резервы.

Тогда же немецкая газета Bild сообщила о том, что российские войска контролируют 99% Артемовска. По данным издания, на текущий момент ВСУ контролируют только одну сторону самой западной улицы города.

Спецоперация по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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