Российские силы уничтожили один из последних оплотов ВСУ в Артемовске

Российские силы полностью зачистили укрепрайон украинских военных под названием «Гнездо» на западной окраине Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом 20 мая рассказали корреспонденту «Известий» Дмитрию Зименкину сотрудники ЧВК «Вагнер».

Отмечается, что от «Гнезда» до линии боевого соприкосновения всего пара сотен метров. На предоставленных корреспондентом кадрах видны разрушенные здания и воронки от разорвавшихся снарядов.

«Противник остается в самой малой части города — в частном секторе и немножко в многоэтажках. Но в принципе из «Гнезда» уже противник выбит. Двигаем его очень быстро и уверенно», — рассказал один из сотрудников ЧВК «Вагнер».

По словам бойцов, самый интенсивный бой произошел с группой иностранных наемников, которые укрылись в одном из многоэтажных домов. Противник пытался совершить вылазку, несмотря на то, что был окружен российским силами с трех сторон. Когда вылазка сорвалась, боевики начали отстреливаться. Чтобы добраться до них, российским бойцам пришлось «разобрать здание по частям».

Теперь под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) остался только один район «Домино» и частный сектор протяженностью 1,46 км.

Подробнее о ситуации на передовой в Артемовске смотрите в это воскресенье, 21 мая, в «Итоговой программе» с Петром Марченко на канале РЕН ТВ в 23:00.

Ранее, 19 мая, военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что противник в районе населенного пункта Часов Яр, находящегося под Артемовском, перебрасывает отдельные группы резервов.

18 мая врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что существуют все предпосылки к тому, что освобождение Артемовска состоится в ближайшее время. По его словам, непростую ситуацию создает противник, который регулярно перебрасывает резервы.

Тогда же немецкая газета Bild сообщила о том, что российские войска контролируют 99% Артемовска. По данным издания, на текущий момент ВСУ контролируют только одну сторону самой западной улицы города.

Спецоперация по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.