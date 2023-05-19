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В ЛНР сообщили о переброске резервов ВСУ к Артемовску из-за высоких потерь

Марочко: ВСУ перебрасывают резервы в Часов Яр, находящийся под Артемовском
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Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko
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Украина начала перебрасывать резервы к Артемовску (украинское название — Бахмут). Об этом заявил в своем Telegram военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко 19 мая.

Он указал, что противник в районе населенного пункта Часов Яр, находящегося под Артемовском, перебрасывает отдельные группы резервов.

«<...> [Резервисты] в сжатые сроки перебрасываются на те участки, где есть необходимость для восполнения безвозвратных и санитарных потерь», — сказал Марочко.

Вместе с тем он подчеркнул, что при выезде на эвакуацию раненых в медицинских автомобилях уже присутствуют украинские военнослужащие, которые должны заменить выбывших из строя сослуживцев.

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Ранее в этот день стало известно, что российские военнослужащие предотвратили атаку украинских сил на соледаро-артемовском направлении. Уточнялось, что противник понес потери в живой силе и бронетехнике.

Днем ранее, 18 мая, Пушилин заявил, что существуют все предпосылки к тому, что освобождение Артемовска состоится в ближайшее время. По его словам, непростую ситуацию создает противник, который регулярно перебрасывает резервы.

Тогда же немецкая газета Bild сообщила о том, что российские войска контролируют 99% Артемовска. По данным издания, на текущий момент Вооруженные силы Украины (ВСУ) контролируют только одну сторону самой западной улицы города.

Спецоперация по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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