Военные РФ сорвали атаку националистов на соледаро-артемовском направлении

Российские военнослужащие предотвратили атаку украинских сил на соледаро-артемовском направлении. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вооруженных сил РФ Вадим Астафьев.

«На соледаро-артемовском оперативном направлении была предотвращена попытка атаки украинской ротной тактической группы. Противник понес потери в живой силе и бронетехнике», — сказал Астафьев «РИА Новости».

В районе населенного пункта Горняк расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» уничтожили 10 единиц автомобильной техники подвоза, а на авдеевском направлении стрелки подразделения специального назначения сбили украинский беспилотник типа «Фурия».

На марьинском направлении мотострелковые подразделения Южного военного округа провели атаку, уничтожив пять артиллерийских орудий различного калибра, три огневых позиции миномета и опорный пункт взвода 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Помимо прочего, Астафьев сообщил, что в районе населенного пункта Победа российскими военнослужащими были сорваны две попытки ротации украинских подразделений.

19 мая Минобороны РФ показало, как осуществляются пуски реактивных снарядов «Торнадо-С» в ходе отработки целей. Как рассказал один из бойцов, на боевой машине есть автоматизированная система наведения огня, что ускоряет поражение противника. Кроме того, машина оснащена 300-миллиметровыми реактивными снарядами, которые позволяют нанести удар на расстояние до 120 км.

Ранее, 18 мая, ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по складам иностранной техники и боеприпасов, а также резервам ВСУ. По словам представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, цель ударов достигнута, все назначенные объекты были поражены.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».